Liga: Falcao buteur pour sa première avec le Rayo Vallecano

Radamel Falcao a marqué seulement dix minutes après sa première entrée en jeu avec le Rayo Vallecano face à Getafe ce samedi, pour offrir une victoire 3-0.

Radamel Falcao a réussi ses débuts avec le Rayo Vallecano. Entré à la 71e minute contre Getafe ce samedi après-midi sous les acclamations du stade de Vallecas, El Tigre a inscrit son premier but sous les couleurs rayistas seulement dix minutes après, pour alourdir le score à 3-0. Une action collective que le Colombien a parfaitement conclut d’une frappe croisée sur un appel dans le dos des défenseurs azulones. Radamel Falcao célèbre immédiatement en embrassant l’écusson et en courant pour rejoindre ses coéquipiers. Un but qui fait exploser de joie des supporters qui ont donné de la voie tout le long de la rencontre, malgré une jauge limitée à 50% dans la communauté de Madrid. Falcao, qui a joué deux saisons à l’Atlético de Madrid entre 2011 et 2013, signe donc son retour dans le championnat espagnol de la meilleure des façons et offre une lourde victoire 3-0 au Rayo dans ce derby madrilène.

Arrivé libre au Rayo Vallecano le 4 septembre après la rupture de son contrat avec Galatasaray, le buteur colombien avait déjà réuni des centaines de supporters pour sa présentation jeudi dernier. Des supporters qui avaient hâte de voir leur nouveau numéro 3, en hommage au numéro porté par son père décédé, débuter avec les Franjirrojos. En interview cette semaine pour la radio espagnole Ser, il avait confié être «prêt à commencer» et avait espoir de marquer «dès le premier match et le plus rapidement possible». On peut dire que c’est mission réussie pour El Tigre.