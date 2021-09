Mercato: huit ans après, Falcao retrouve la Liga avec le Rayo Vallecano

Libéré de sa dernière année de contrat par Galatasaray, Radamel Falcao s’est engagé en faveur du Rayo Vallecano, promu en Liga cette saison. L’attaquant colombien retrouve le championnat d'Espagne, qu’il n’avait plus connu depuis son départ de l’Atlético de Madrid en 2013.

À 35 ans, Radamel Falcao n’est pas rassasié. L’avant-centre colombien a signé un nouveau contrat au Rayo Vallecano, a annoncé le promu ce samedi, après avoir quitté Galatasaray à un an de la fin de son contrat. Il avait rejoint la Turquie après son départ de l’AS Monaco, en 2019. Si son club ne l’a pas confirmée, la durée de son contrat devrait être d’une saison.

Depuis son départ de l’Atlético de Madrid en 2013 à destination du Rocher, Falcao a connu la Premier League (Manchester United, Chelsea) avec plus ou moins de succès, mais a surtout brillé avec les Rouge et Blanc, inscrivant 83 buts en 140 matchs officiels, entre 2014 et 2019. Des blessures à répétition l’ont beaucoup privé de terrain ces derniers mois, l’empêchant de pleinement s’exprimer avec Galatasaray.

Actuellement en Amérique du Sud avec sa sélection

Mercredi, le club turc avait annoncé son départ, le libérant de sa dernière année de contrat. Le meilleur buteur de la sélection colombienne (35 buts) n’avait pas pris part à la dernière Copa America, mais est actuellement présent en Amérique du Sud pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

"Je suis très heureux de devenir un joueur du Rayo, exprime le joueur dans une courte vidéo diffusée par son nouveau club. Je ne peux pas vous voir pour l’instant à Vallecas, je vous embrasse tous." Il pourrait faire ses débuts avec le Rayo Vallecano le 11 septembre à Levante ou, plus probablement, la semaine suivante à domicile face à Getafe.