Liga: pourquoi Falcao portera le numéro 3 au Rayo Vallecano

Fraîchement débarqué au Rayo Vallecano, Radamel Falcao évoluera avec le promu en Liga avec le numéro 3 sur le dos. Un chiffre étonnant pour un buteur, mais qui est un hommage à son père décédé, a expliqué ce vendredi le Colombien lors de sa présentation officielle.

El Tigre revient sur ses terres. Recruté par le Rayo Vallecano lors du mercato estival et de retour en Liga huit ans après son passage prolifique à l’Atlético de Madrid qui l’a vu définitivement exploser aux yeux de l’Europe – 91 buts et neuf passes décisives en 70 matches avec les Colchoneros entre 2011 et 2013 – Radamel Falcao va avoir l’occasion de refouler des pelouses espagnoles qui lui allaient si bien.

Désormais âgé de 35 ans, le buteur international colombien (91 sélections, 35 buts) n’a pas encore eu l’occasion d’étrenner son nouveau maillot depuis l’officialisation de sa signature le 4 septembre, lui qui sort également d’une période où il a très peu joué à Galatasaray. Depuis le début de l’été, la recrue phare du club madrilène n’a en effet pris par qu’à trois petits bouts de matches, pour un total de 15 minutes jouées.

"Quel meilleur hommage, maintenant qu’il n’est plus là avec nous…"

S’il n’a pas pris part au nul de son équipe, promue en Liga cette saison, sur la pelouse de Levante (1-1), le Colombien peaufine sa condition physique depuis, et espère être opérationnel pour la rencontre de Championnat de samedi contre Getafe (14 heures, 5e journée de Liga), comme il l’a confié ce vendredi lors de sa présentation officielle. L’occasion pour Radamel Falcao d’également expliquer pourquoi il avait choisi d’évoluer avec le numéro 3 sur le dos, et non le 9 habituellement réservé aux buteurs (propriété du Français Randy Nteka au Rayo).

"Je veux remercier Fran García, mon coéquipier. Il était disponible et je l’ai choisi parce qu’il avait beaucoup de signification pour mon père. C’est lui qui m’a transmis l’amour et la passion de ce sport, et c’est le numéro qu’il portait. Et quel meilleur hommage, maintenant qu’il n’est plus là avec nous, que de jouer avec le numéro 3?", a souri l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui a effectué sa première séance d’entraînement collectif mardi. Son père, Radamel Garcia, a joué professionnel en Colombie dans les années 80-90. Ancien défenseur central, il est décédé en 2019.