Liga: Griezmann est bien enregistré auprès de la Liga comme joueur de l'Atlético

Un temps inscrit par l'Atlético auprès de la Liga avant d'en être retiré, Antoine Griezmann figure bien parmi la liste de joueurs enregistrés auprès du championnat espagnol pour la prochaine saison.

Déjà apparu comme joueur de l'Atlético de Madrid mardi dernier sur le site de la Liga, Antoine Griezmann y figure de nouveau ce mercredi, après un court instant de disparition. L'attaquant français, arrivé en prêt de deux ans avec option d'achat en provenance du Barça lors du dernier mercato, sera donc un joueur des Colchoneros cette saison.

Un problème bureaucratique

A deux jours du début du championnat espagnol, Antoine Griezmann est donc sûr d'apparaitre au moins sur la feuille de match lors du match d'ouverture de l'Atlético contre Getafe au Colisée lundi prochain. Bien qu'il n'y avait aucun doute côté madrilène sur la continuité du Français au Metropolitano, il figurait toujours dans l'effectif du FC Barcelone sur le site de la Liga la semaine passée. Une procédure bureaucratique devait encore être accomplie pour qu'il revienne "appartenir" aux Colchoneros, ce qui est désormais chose faite.

Bien que Griezmann figure maintenant dans l'équipe de l'Atletico, il est sans numéro, contrairement au reste de ses coéquipiers. Chose qui sera mise à jour dans les prochaines heures, puisque le Français devrait continuer à porter le dossard numéro 8, en référence à la date de naissance de ses enfants, tous nés un 8 avril.

D'autres joueurs aussi concernés

L'autre joueur qui était dans la même situation que Griezmann était Felipe, dont le contrat expirait le 30 juin et que l'Atletico n'a pas informé de son renouvellement de contrat. Mardi matin, le Brésilien est également apparu dans la liste des joueurs enregistrés par la Liga. Le jeune brésilien Marcos Paulo n'a pas de numéro non plus, mais il devrait partir en prêt ou voir son contrat être résilié.