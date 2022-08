Equipe de France: Deschamps croit toujours en Griezmann

Dans un entretien accordé au Parisien à 100 jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est revenu sur le cas Antoine Griezmann. Dans une forme en dents de scie ces derniers mois, le numéro 7 de l'équipe de France peut tout de même compter sur le soutien de "DD".

Antoine Griezmann s'apprête à débuter, lundi prochain sur la pelouse de Getafe, une nouvelle saison en Liga avec les Colchoneros. Prêté jusqu'en juin 2023 par le Barça, le Français sait qu'il est particulièrement attendu.

Avec huit petits buts la saison passée, toutes compétitions confondues, le joueur de 31 ans doit remonter la pente. Il a déjà commencé à le faire, jeudi dernier, en inscrivant son premier but depuis 210 jours contre Cadix à l’occasion du Trophée Ramon de Carranza (4-1). Un premier signal positif, y compris pour les Bleus qui comptent sur lui dans trois mois et demi au Qatar.

"Il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau", la marque de confiance de Deschamps envers Griezmann

En effet, Didier Deschamps espère bien récupérer son numéro 7 en pleine forme dans 100 jours pour le Mondial. Dans un entretien accordé au Parisien, le sélectionneur des Bleus est revenu sur la période compliquée traversée par le troisième meilleur buteur de l'équipe de France (42 réalisations), après notamment l'incarcération de son ex-conseiller Eric Olhats, accusé d'atteintes sexuelles sur mineurs.

"Ce n'est pas un robot. Evidemment la tête commande les jambes. Mais tout joueur rencontre, tôt ou tard, une période de moins bien. Qui se traduit, alors, par une perte de confiance. Antoine a enchaîné les saisons à haute intensité. Avant son pépin physique en début d’année (lésion à la cuisse droite), il avait toujours été épargné par les blessures durant sa carrière. Quelques mois plus tôt, il avait changé de club. Des éléments extérieurs ont pu également l’impacter. Je le connais bien. Il a un gros mental. Il avait besoin de se régénérer et va tout faire pour revenir à son meilleur niveau (...) Il représente un plus pour l'équipe de France."

Nul doute que cette marque de confiance de la part de "DD" devrait particulièrement faire plaisir à Griezmann, dont le nom revenait fin juillet dans le cadre d'un possible échange entre lui et Cristiano Ronaldo. Un projet compliqué et semble-t-il enterré, surtout par les supporters de l'Atlético qui ne veulent pas accueillir le quintuple Ballon d'or mais, surtout, ancienne gloire du Real.