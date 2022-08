Liga: Griezmann met fin à sept mois de disette, l'Atlético démarre en trombe

L’Atlético de Madrid a parfaitement entamé sa saison de Liga en s’imposant sur la pelouse de Getafe, ce lundi, lors de la première journée (0-3). Antoine Griezmann, entré en seconde période, en a profité pour marquer son premier but en compétition officielle depuis janvier dernier.

La fin d’un très long tunnel. Et la promesse d’un horizon à nouveau ensoleillé ? Antoine Griezmann a profité de la reprise de la Liga pour retrouver le sourire, ce lundi, lors de la large victoire de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Getafe (0-3). Dans la banlieue sud de la capitale, les Colchoneros ont surclassé ce derby de la première journée.

Alvaro Morata s’est chargé de dessiner les contours du succès en claquant un doublé. Avant que Grizou ne revienne dans la lumière. Après avoir remplacé Thomas Lemar à l’heure de jeu, l’attaquant de 31 ans a scellé la victoire de son équipe d’un bel enchaînement, en profitant d’un service de Joao Felix, triple passeur décisif dans cette rencontre.

Précis et inspiré, le champion du monde 2018, qui s’est teint les cheveux en blond peroxydé, a fait trembler les filets d’une frappe du gauche imparable. Pour mettre fin à une disette de plus de sept mois. Le n°8 de l’Atlético, revenu au club l’été dernier après un passage compliqué au Barça, n’avait plus marqué en match officiel depuis le 6 janvier dernier et un succès en Coupe du Roi sur le terrain du Rayo Majadahonda (0-5). La saison passée, Griezmann n’a d’ailleurs inscrit que 8 buts en 36 apparitions sous le maillot rouge et blanc (toutes compétitions confondues).

Deschamps espère le retrouver en confiance pour le Mondial

Autant dire que cette soirée au Coliseum Alfonso Perez devrait lui faire du bien. Diego Simeone l’espère, en tout cas. Didier Deschamps aussi, sans doute. A un peu plus de trois mois de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Bleus croise les doigts pour retrouver un Grizou en confiance au Qatar. En attendant, ce carton inaugural offre provisoirement la tête du championnat aux Colchoneros, qui avaient terminé troisièmes de la dernière édition, derrière le Real Madrid et le Barça.