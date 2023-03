Liga: l'énorme craquage d'un joueur de Cadix, qui frappe un adversaire par derrière en plein match

Juste avant le coup de sifflet final de Cadix-Getafe (2-2), vendredi en Liga, Iza Carcelen a asséné un coup derrière la tête de Juan Iglesias. Le joueur de Cadix a reçu un carton rouge direct et risque une suspension plus lourde.

La scène est surréaliste. On joue la 106e minute entre Cadix et Getafe, vendredi soir. Le temps additionnel s'allonge très longuement, Getafe obtient un pénalty pour une main de Pacha Espino dans la surface de réparation et se voit offrir l'occasion de recoller à 2-2 dans un match de bas de tableau de Liga où chaque point coûte cher.

Cadix-Getafe © Crédit beIN Sports

Enes Ünal, attaquant de Getafe, transforme ce pénalty, le deuxième pour lui dans cette rencontre. Et alors que son coéquipier Juan Iglesias part célébrer cette égalisation et ce nul arraché par les hommes de Quique Sanchez Flores, le latéral de Cadix, Isaac "Iza" Carcelen, vient le frapper par derrière au niveau du cou. Il a reçu un carton rouge direct mais risque une suspension très lourde. Il a d'ailleurs présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après la partie.

L'arbitre physiquement chahuté dans le tunnel

Les dérapages ne se sont pas arrêtés là malgré tout. L'arbitre de la rencontre, Hernandez Hernandez, a consigné dans son rapport les incidents intervenus dans le tunnel après le coup de sifflet final, là où il n'y avait plus de caméras. Jeremias Conan Ledesma est notamment mis en cause pour avoir volontairement poussé un individu sur l'arbitre Hernandez Hernandez. Il risque jusqu'à 12 matchs de suspension.

L'entraîneur des gardiens de Cadix, Lolo Bocardo, et l'entraîneur adjoint, Diego Ribera, auraient aussi eu un comportement inapproprié envers l'arbitre. Le premier aurait insulté avec véhémence le corps arbitral alors que le second aurait bousculé physiquement l'arbitre et l'un de ses assistants.