Liga: volé par le VAR, Cadix demande à reprendre son match à la 81e minute

Le club espagnol de Cadix demande à reprendre son match contre Elche à la 81e minute après une mauvaise décision du VAR lui ayant coûté la victoire (1-1), lundi.

Une demande officielle et la promesse de conséquences judiciaires. Cadix, actuel 18e de Liga, fulmine contre une erreur de l’assistance-vidéo lors de son match nul face à Elche (1-1) crucial dans la lutte pour le maintien. Alors que l’équipe menait 1-0, elle s’est faite rejoindre à la 81e minute sur un but d’Ezequiel Ponce. Problème, l’attaquant était hors-jeu sur la passe et le VAR n’a pas corrigé cette erreur, validant le but.

"Une erreur technique grave et manifeste d'arbitrage"

Alors, Cadix a décidé d’agir en demandant à reprendre la rencontre à la 81e minute dans un long communique en cinq points, agrémenté de la promesse d’action en justice. "Les services juridiques de Cadiz ont soumis aux autorités fédérales compétentes, un rapport contestant la rencontre tenue contre Elche en vertu duquel la nullité du match est demandée et sa reprise à partir de la minute 81 de celui-ci, moment auquel l'équipe arbitrale a validé le but marqué par le joueur d’Elche Ezequiel Ponce, pourtant précédé d'un hors-jeu retentissant et flagrant, pas susceptible d'interprétation, comme le montrent les images du match."

Cadix dénonce "une erreur technique grave et manifeste d'arbitrage, motivée par l'action négligente et non excusable des arbitres du VAR désignés par la Fédération espagnole (RFEF) qui, de l'avis de cette entité, ont non seulement enfreint les Lois du Jeu applicables, mais également ignoré la réglementation en vigueur concernant les principes et procédures réglementés dans le Protocole VAR".

Le club promet de ne "pas rester immobile" face à cette erreur et menace de poursuites judiciaires à l’issue de la saison. "En fonction des préjudices sportifs et économiques pouvant être déduits du classement final de Cadix en première Division, l’entité évaluera l'exercice d'autant d'actions en justice qui l'aident en droit, y compris l'action en responsabilité patrimoniale contre les personnes, physiques ou morales, qui doivent en dernier ressort répondre des dommages et pertes causés à Cadix."