Liga: la blague de Dembélé qui a fait rire le vestiaire du Barça

Après avoir prolongé son contrat avec le Barça, l'ailier tricolore Ousmane Dembélé a fait croire à ses partenaires qu'il briguait le brassard de capitaine...

Ousmane Dembélé est déroutant. Sur le terrain comme en dehors, l’ailier du Barça est souvent là où on ne l’attend pas. Un constat qui se vérifie aussi quand le champion du monde prend la parole. Comme le rapporte Mundo Deportivo ce lundi, Dembélé a surpris tous ses coéquipiers lors d’un discours consécutif à sa prolongation de contrat jusqu’en 2024.

Après que Xavi lui a donné la parole, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Dortmund a d’abord dit qu’il était heureux de poursuivre son aventure au FC Barcelone, avec ses équipiers et son coach.

Stupeur chez les cadres....

Jusque-là rien de très original sauf que le Français de 25 ans a poursuivi en réclamant le brassard de capitaine. Une requête plus que surprenante venant d’un joueur proche d’un départ cet été et qui n’a pas toujours brillé à travers sa fiabilité et son professionnalisme. Selon Mundo, la surprise fut donc totale pour les joueurs barcelonais et en particulier pour Sergio Busquets et les trois cadres amenés à porter le brassard (Piqué, Sergi Roberto, Alba). Mais Ousmane Dembélé a rapidement dit qu’il s’agissait d’une blague. Une boutade qui a fait rire le vestiaire (soulagé ?) du Barça.