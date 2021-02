Liga: la bonne affaire du Real, qui se rapproche du leader l'Atlético

Quatre jours avant son huitième de finale aller de Ligue des champions contre l'Atalanta, le Real Madrid s'est imposé en Liga ce samedi à Valladolid (1-0) malgré l'absence de plusieurs cadres. Les coéquipiers de Raphaël Varane reviennent à trois points de l'Atlético.

Zinedine Zidane s'en contentera. Quelques heures après la défaite surprise de l'Atlético contre Levante (2-0), le Real Madrid a assuré l'essentiel en s'imposant sur le terrain de Valladolid (1-0), avant-dernier du classement, à l'occasion de la 24e journée de Liga. Ce succès lui permet de conforter sa deuxième place et de revenir à trois longueurs des Colchoneros, qui comptent toujours un match en moins.

Avec une équipe entière ou presque à l’infirmerie (Marcelo, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Dani Carvajal, Federico Valverde, Eden Hazard, Rodrygo, Karim Benzema...), Zidane a dû faire avec les moyens du bord pour constituer son onze de départ. Nacho Fernandez a pris place en défense centrale au côté de Raphaël Varane, promu capitaine, et Mariano Diaz a eu l’occasion de se montrer en pointe. En manque de repères, ce Real amputé de nombreux cadres a bien failli craquer dès le début du match sur une double occasion de Valladolid (7e). Il a fallu deux parades de Thibaut Courtois pour éviter à son équipe de courir après le score.

Zidane peut remercier Courtois et Casemiro

Dominateurs mais malmenés sur certaines séquences, les Madrilènes ont tout de même fait trembler les filets à deux reprises en première période. A chaque fois grâce à l’ancien Lyonnais Mariano. Sauf que ses deux buts ont logiquement été refusés pour des positions de hors-jeu (23e, 30e).

Eux aussi titulaires, Marco Asensio et Vinicius n’ont pas été beaucoup plus inspirés. Pas plus que Ferland Mendy, coupable d’une grossière erreur qui aurait pu permettre aux locaux de marquer. En voulant dégager le ballon, l’international français a adressé un centre parfait pour Fabian Orellana. Là encore, la muraille Courtois a brillé pour repousser la volée du Chilien (55e).

Loin d’être rassurant, le Real a pourtant fini par trouver la faille après l’heure de jeu. D’une tête décroisée sur un coup franc de Toni Kroos, Casemiro est venu tromper Jordi Masip (65e). Son cinquième but de la saison en championnat. Seul Benzema (12 buts) fait mieux dans les rangs madrilènes. Privé de son atout offensif numéro un, Zidane a pu constater le niveau qui le sépare de ses compères d’attaque. Il a d’ailleurs sorti Mariano, Asensio et Vinicius en même temps après le but de Casemiro, faisant notamment entrer les jeunes Sergio Arribas (19 ans) et Hugo Duro (21 ans).

Fragile jusqu'au bout à Valladolid, le Real devra sérieusement élever son niveau dans quatre jours pour s'éviter une déconvenue contre l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport). Et pour se préparer au mieux pour le choc tant attendu face à l'Atlético le 7 mars en Liga.