Liga: la justice espagnole interdit la tenue de matchs de championnat à l'étranger

Un tribunal de Madrid a donné raison ce jeudi à la Fédération espagnole de football, qui était en conflit avec la Ligue et Javier Tebas sur la délocalisation de matchs de Liga à l'étranger.

Coup dur pour Javier Tebas. Déterminé depuis des années à faire jouer des rencontres de Liga à l’étranger, le patron de la Ligue espagnole de football vient de subir un sacré revers. En 2018, Tebas avait fait le forcing pour que le match entre Gérone et le FC Barcelone se tienne à Miami. Le projet était finalement tombé à l’eau, sous la pression de la Fédération espagnole et de son président Luis Rubiales.

Mais Tebas n’avait pas lâché le morceau et l'affaire s'était prolongée devant la justice, qui avait donné raison à la Fédération. Et dans un communiqué publié ce jeudi, elle annonce avoir reçu le soutien d’un tribunal de Madrid, qui a rejeté les appels formulés par la Ligue concernant le différend au sujet de la rencontre Gérone-Barcelone. Surtout, la justice espagnole se range derrière la Fédération en interdisant la délocalisation de matchs de Liga hors d’Espagne.

Tebas voudrait imiter la NBA

Début 2020, une commission de la Fifa s’était également prononcée contre la tenue de matchs nationaux à l’étranger. "Pourquoi nos fans aux Etats-Unis n'auraient-ils pas le droit d'assister à un match en direct de la Liga espagnole ? Ils peuvent le faire en NBA, en NFL... Et le reste du monde, on ne peut pas. Il y a eu beaucoup de changements à la Fifa... Ce sont de nouvelles personnes, mais avec de vieilles idées", avait alors déploré Tebas, partisan d'organiser quelques matchs par an "la dernière semaine de janvier aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite ou où que ce soit".

En octobre 2019, la Ligue espagnole avait aussi tenté de faire jouer Villarreal-Atlético aux Etats-Unis, avant qu'un juge madrilène ne donne raison à la Fédération.