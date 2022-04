Liga: la stat impressionnante qui prouve que le Barça est "Pedri-dépendant"

Cette saison, la différence de points pris par le Barça en Liga avec ou sans Pedri est édifiante. Les Catalans vont cependant devoir apprendre à gagner sans leur pépite espagnole, qui pourrait manquer la fin de saison à cause d’une blessure à un ischio-jambier.

Le Barça va devoir faire sans Pedri pendant un petit moment, et c’est une très mauvaise nouvelle pour les Catalans. Blessé à un ischio-jambier contre Francfort en quart de finale retour de Ligue Europa jeudi 14 avril (défaite 3-2 au retour, 4-3 en cumulé), l’Espagnol de 19 ans pourrait ne plus rejouer cette saison. Un casse-tête sans nom pour Xavi et son staff, tant le milieu fait la différence quand il est sur le terrain.

Comme le souligne le quotidien catalan Sport, le Barça affiche deux visages cette saison. Avec Pedri, les Blaugrana n’ont jamais perdu en Liga et ont pris 32 points sur 36 possibles (10 victoires, 2 nuls). Sans l’international espagnol, absent des terrains entre fin août et début janvier à cause d’une blessure aux ischio-jambiers (déjà), le FC Barcelone a engrangé 28 points sur 57 possibles (sept victoires, sept nuls, cinq défaites). En pourcentage, la différence est édifiante: 83% de victoires quand Pedri est sur le terrain contre 36% quand il ne l’est pas.

Xavi refuse de parler de dépendance

À la lecture de ces chiffres, la renaissance du Barça au début de l’année civile peut s’expliquer en partie par le retour du jeune Espagnol à la compétition. Pour les Catalans, il va cependant falloir apprendre à vivre sans lui, et la défaite surprise contre Cadix ce lundi soir (1-0) prouve qu’il y a encore du chemin.

La semaine passée, après la victoire 3-2 du Barça contre Levante en Liga, Xavi avait pourtant rejeté toute dépendance à Pedri. "Non, je ne dirais pas que le Barça est dépendant de Pedri, a tranché le technicien espagnol en conférence de presse. C'est un joueur extraordinaire. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai déjà dit tant de bonnes choses à son sujet. C'est un joueur qui nous fait ressentir des émotions. C'est génial. C'est un joueur qui, comme Gavi, Adama Traoré ou Luuk de Jong, a prouvé qu'il pouvait faire la différence aujourd'hui."