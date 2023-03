Barça: Gavi retiré de l’équipe première sur le site officiel de la Liga

La Ligue espagnole a supprimé la fiche officielle de Gavi sur son site. Le milieu du Barça est de nouveau considéré comme un joueur de la réserve et devrait être contraint de porter à nouveau le numéro 30.

La fin de saison risque d’être mouvementée au FC Barcelone. Côté sportif, le club catalan est en bonne position pour remporter la 27e Liga de son histoire, avec 12 points d’avance pris sur le Real Madrid grâce à sa victoire (2-1) lors du Clasico dimanche dernier. En revanche, côté judiciaire, le Barça est clairement embourbé dans plusieurs dossiers, dont celui du contrat de sa pépite Gavi.

Le milieu espagnol de 18 ans a disparu ce vendredi du site officiel de la Ligue espagnole, suite à la non-homologation de son contrat actée mardi par le tribunal de commerce de Barcelone. Ce dernier a rejeté cette semaine l’appel du club catalan après que le contrat professionnel de Gavi signé en septembre ait été déposé en retard – un jour au-delà du délai légal d’enregistrement.

Le FC Barcelone a toujours la possibilité de faire appel devant la Cour provinciale de Barcelone et prouver qu’il était dans les temps, malgré le jugement du tribunal de commerce.

Gavi devrait récupérer son numéro 30

En attendant, la Liga considère que le joueur ne fait pas partie de l’effectif professionnel. Gavi, qui avait changé de numéro à la mi-saison pour prendre le numéro 6, ancien numéro de son entraîneur Xavi au Barça, va être contraint de revenir au 30 jusqu’à la fin de la saison.

Englué depuis quelques saisons dans d’importants soucis financiers, le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale d’ici la fin de la saison pour parvenir à conserver Gavi et le faire signer pour la saison 2023-2024. Cet échec serait d’autant plus dur que la clause libératoire du joueur avait été fixée à 1 milliard d’euros et que sa cote actuelle sur le marché des transferts est évaluée entre 80 et 90 millions d’euros.

Si les Catalans ne trouvent pas de solution ou n’arrivent pas à convaincre la Liga et Javier Tebas, son président, la nouvelle pépite de la Masia pourrait partir libre au 1er juillet.