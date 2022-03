Real Madrid: Ancelotti assure qu'il n'y a pas eu "d'euphorie" après la victoire contre le PSG

Passé en conférence de presse ce dimanche à la veille d'un déplacement à Majorque pour un match de Liga, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti a calmé les ardeurs des observateurs après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, obtenue mercredi dernier face au PSG.

La semaine a été forcément très bonne pour le Real Madrid, qui s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions ce mercredi. Battu à l'aller par le PSG (1-0), le club madrilène a renversé la situation au Bernabeu (3-1) grâce à un triplé de Karim Benzema après l'heure de jeu.

"Ce n'était qu'un huitième de finale"

Si le PSG a retrouvé le Parc des Princes ce dimanche face à Bordeaux (3-0), où les joueurs ont été hués, le Real Madrid se déplacera lui à Majorque lundi en Liga. En conférence de presse à la veille de match, Carlo Ancelotti est revenu sur l'ambiance qui règne au club depuis la victoire. "Non, il n'y a pas eu d'euphorie de la part du club ou de l'équipe. Nous sommes encore en Ligue des champions et demain ce sera une autre compétition, a calmé le technicien italien. Cette équipe a l'habitude de regarder vers l'avant, c'est l'histoire de notre club. On a gagné un match mais ce n'était qu'un huitième de finale de Ligue des champions."

S'il se félicite d'avoir plusieurs leaders au sein de son groupe, comme Toni Kroos, Marcelo ou Luka Modric, Carlo Ancelotti s'est réjoui aussi du soutien des fans mercredi en Europe. "Ils ont poussé l'équipe et sur le plan émotionnel, c'était très, très agréable et très, très important, a lâché le technicien italien. A Bernabéu, nous avons une atmosphère qui nous aide dans les matchs importants. Je suis très heureux de voir le bonheur des Madridistas."

Ancelotti n'a pas salué Mbappé à Madrid

Interrogé à plusieurs reprises sur Kylian Mbappé, que la presse espagnole annonce avec insistance la saison prochaine à Madrid, Carlo Ancelotti a avoué qu'il n'avait pas "salué" l'attaquant du PSG après la qualification. "Non, j'ai salué Marco Verratti parce que c'était mon joueur lorsque j'étais entraîneur du PSG. J'ai aussi salué Leonardo et les autres personnes qui travaillaient au club lors de mon passage", a confié Ancelotti.

Pourtant, il n'a pas échappé à Carlo Ancelotti que Kylian Mbappé a été applaudi par les supporters du Real Madrid. "Les fans de football veulent voir des footballeurs avec des qualités, bonnes, et qui sont aussi des exemples pour les autres", a commenté Ancelotti. Seul joueur à avoir échappé aux sifflets ce dimanche au Parc des Princes, Kylian Mbappé agitera encore l'actualité des deux clubs ces prochaines semaines, lui dont le contrat se termine en juin prochain.