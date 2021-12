Liga: le Barça, le Real et l'Athletic attaquent en justice l'accord avec le fonds CVC

Quelques jours après la signature du contrat de 50 ans entre LaLiga et le fonds d'investissement CVC, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao déclarent lancer des "actions légales" pour contester cet accord.

La contestation s'organise et emmène l'affaire devant les tribunaux. L'Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid annoncent ce mercredi avoir entrepris des "actions légales" pour dénoncer l'accord signé entre la Ligue espagnole de football (LaLiga) et le fonds d'investissement CVC Capital Partners.

Pour ces trois clubs, il s'agit d'une "transaction illégale qui cause un préjudice irréparable à l'ensemble du secteur du football espagnol et qui viole de manière flagrante les principes les plus élémentaires du droit sportif espagnol et les propres statuts de LaLiga".

De l'argent tout de suite contre une baisse des revenus des droits TV

Le 10 décembre, l'instance dirigeante du foot espagnol a ratifié cet accord qui octroie 10% de son capital à CVC Capital Partners pendant 50 ans. Ainsi, le fonds d'investissement se rémunèrera pendant un demi-siècle en touchant ce pourcentage sur les recettes de droits TV. En échange, les clubs bénéficient d'un manne financière immédiate pour faire face à la crise économique causée par la pandémie. Ce sont près de deux milliards d'euros qui vont être distribués aux 37 clubs sur 40 favorables à ce projet.

L'Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid ne toucheront rien de cet argent, mais restent totalement indépendants dans leurs décisions et dans la gestion de leurs budgets. Ce qui ne les empêche pas pour autant de dénoncer ce contrat. Ils estiment que le pactole distribué immédiatement ne vaut pas la diminution des recettes de droits TV pendant 50 ans.

LaLiga a défendu sa décision d'"incorporer un partenaire industriel avec une grande expérience en Espagne et dans le domaine sportif qui fournit un capital à long terme (...) pour aider LaLiga et ses clubs à se développer globalement à une époque de grands défis et d'incertitudes".