Liga: le Barça récupère sa place de dauphin au lendemain du sacre du Real, Ansu Fati a rejoué

Le FC Barcelone a dominé Majorque (2-1) ce dimanche en Liga, et remonte à la deuxième place avec 66 points au lendemain du sacre du Real Madrid scellé contre l'Espanyol Barcelone (4-0).

Le Barça a retrouvé le sourire devant ses supporter. Le club catalan, qui restait sur trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, devant son public, a renoué avec la victoire à domicile face à Majorque (2-1). Ce succès au Camp Nou permet au Barça de récupérer la deuxième place abandonnée provisoirement au FC Séville, finalement relégué à deux points du Barça à l’issue de cette 34e journée.

Dominateurs au cours d’un premier acte plutôt terne dans l’ensemble, le Barça a trouvé le moyen de prendre la tête au tableau d’affichage grâce à Memphis Depay (25e), dont c’est la première réalisation depuis le 6 mars, le onzième but de la saison en Liga pour le Néerlandais.

S’il a eu du mal à prendre le bloc majorquin à défaut en première période, le Barça a nettement accéléré au retour des vestiaires, accentuant son emprise sur le match dès l’entame de la seconde période. Mis à contribution par Gavi à la 50e, Rico a vu son défenseur Raillo se jeter pour repousser un centre dangereux sur son propre poteau (51e).

Le danger se précisait sur le but majorquin, et la domination blaugrana s’est logiquement concrétisée peu de temps après, Busquets doublant la mise du pied gauche (54e). L’ex-ailier de Manchester City Ferran Torres pensait lui aussi participer à la fête suite à une action confuse dans la surface, mais son but dévié par Aubameyang, signalé en position de hors-jeu au sol, a été refusé par l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Le Barça en position favorable pour la C1

A cet instant du match, le Barça était plus proche d’inscrire un troisième but que d’en encaisser. Et pourtant… Rarement mis en danger par une équipe de Majorque qui n’a pas montré grand-chose dans le deuxième acte, Barcelone a quand même trouvé le moyen de s’exposer à un retour du 16e de Liga dans le dernier quart d’heure, après la réduction du score de Raillo (79e), auteur de son tout premier but cette saison, en championnat.

Dès lors, ce qui s’apparentait à une promenade de santé a pris une tout autre tournure, même si le Barça a conservé la mainmise sur la rencontre, s’imposant sur le fil. Comme son entraîneur Xavi l’avait promis, Ansu Fati a disputé ses premières minutes de jeu depuis son retour de blessure, remplaçant Ferran Torres en fin de match. Le Camp Nou a alors réservé une ovation à son jeune joueur, qui n’avait plus joué depuis novembre dernier.

Le Real ayant été sacré champion samedi, tout l'enjeu pour le Barça en cette fin de saison est de conserver sa place dans le top 4. En Espagne, les quatre premiers du championnat obtiennent un ticket pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Merengues s'étant appropriés le premier, il revient au Barça (2e), au FC Séville (3e), et à l'Atlético (4e) d'assurer les trois autres billets. Plus que jamais dauphin du Real, le Barça est bien parti pour disputer la C1 la saison prochaine. Le club catalan compte neuf points d'avance sur le Betis, qui se déplace à Getafe ce lundi.