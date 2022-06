Liga: le Barça renonce à signer un directeur de formation à cause de tweets pro-Real

Directeur sportif de Mirandes, club de D2 espagnole, Elvis Coca était en passe de signer au FC Barcelone en tant que responsable du recrutement du Barça B et des équipes de jeunes. Les dirigeants catalans ont finalement renoncé à son recrutement, après la découverte de tweets anti-Barça.

Le FC Barcelone n'avait pas encore officialisé sa venue, mais tous les suiveurs de la Masia l'avaient confirmé un à un : Elvis Roca, actuel directeur sportif de Mirandes, devait être le prochain responsable du recrutement de l'équipe réserve et des autres équipes de jeunes. A 39 ans, il avait été promu directeur sportif de ce club de D2 espagnole, après notamment avoir négocié les prêts de plusieurs jeunes joueurs, qui se sont avérés concluants.

"J'aimerais beaucoup voir Luis Suárez au Real Madrid"

Passé par Andorre, CD Logroñés et Calahorra en tant que joueur, il était également proche de l'Espanyol Barcelone avant que le Barça ne vienne à lui. C'était sans compter la découverte de son compte Twitter et des tweets très peu en faveur du club catalan. Un compte qu'il a très rapidement fermé après l'intérêt des Blaugranas, mais trop tard, la rumeur de son arrivée ayant permis à certains supporters de faire des captures d'écran de tweets anti-Barça.

"J'aimerais beaucoup voir Luis Suárez au Real Madrid, s'extasiait Elvis Roca sur son compte Twitter. Tu es très bon ! !!" Il s'était également satisfait de la récente victoire du club de basket du Real Madrid, face au Barça en finale de Liga espagnole : "Arbeloa, grande section de basket du Real Madrid !!!!". Grand Pablo Laso ! !!, Grands Berserkers ! !!! HALA MADRID ! !!" Il a également critiqué les prétendues faveurs arbitrales accordées au Barça : "Assez de toutes ces aides. Ceux que Rajoy nous enlève sont donnés au Barça. Regrettable."

Des moqueries contre Piqué et Messi

D'autres captures d'écran montrent qu'il célébrait chacune victoire du Real Madrid sur le Barça, qu'il rigolait des mauvais moments vécus par les Catalans cette saison, et qu'il ridiculisait Lionel Messi. Et il s'est évidemment moqué de Gerard Piqué avec le hashtag #Enlacaritawakawaka, après sa séparation avec Shakira. Des tweets qui ont finalement contraint le Barça à annuler son arrivée, affirment Mundo Deportivo et AS.

Le Barça avait déjà vécu un cas similaire avec Sergi Guardiola, qui avait été signé comme nouveau joueur du Barça B. Quelques heures plus tard, certains de ses tweets anti-Barça avaient été révélés, ce qui a fini par pousser le club blaugrana à revenir sur sa décision et à annuler sa venue, seulement quelques heures après l'avoir annoncé.