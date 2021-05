Liga: le Barça se fait peur face à Valence mais s'en sort grâce à Messi et Griezmann

Mené au retour des vestiaires lors de son déplacement à Valence, le FC Barcelone s'en est finalement sorti (3-2) lors de la 34e journée de Liga. Malgré un penalty loupé, Lionel Messi a inscrit un doublé dont une merveille de coup franc. De quoi permettre au club catalan de revenir à deux points de l'Atlético de Madrid, avant le choc samedi prochain face aux Colchoneros.

Le Barça s'est fait peur mais continue d'y croire pour la course au titre. Renversée par Grenade jeudi (1-2), l'équipe catalane a rebondi avec une victoire ce dimanche, cette fois en déplacement sur le terrain de Valence (3-2) pour le compte de la 34e journée de Liga.

La victoire pour le FC Barcelone était impérative en vue du sprint final et des espoirs d'un nouveau titre, après les succès ce samedi de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid. Les joueurs de Ronald Koeman se retrouvent désormais à deux points de l'Atlético de Madrid et recollent au Real Madrid, avec 74 unités. Ils laisseront aussi dans tous les cas à la 4e place ce lundi le FC Séville, qui recevra l'Athletic Bilbao.

Face à une équipe de Valence bien regroupée et organisée en défense, le Barça a longtemps cherché la faille. Sans réelle inspiration en première période, et malgré la possession du ballon, les Catalans ont été punis dès le retour du vestiaire. Tout est parti d'un contre mené par Carlos Soler, servant Gonçalo Guedes. Le Portugais a dribblé Gérard Piqué mais a buté sur Marc-André ter Stegen dans la surface.

Messi loupe un penalty mais marque une merveille de coup franc

Dans la foulée sur le corner, la défense du Barça s'est emmêlée les pinceaux. Gêné, ter Stegen a loupé totalement sa sortie, laissant le soin à Gabriel Paulista de conclure (50e) de la tête, plus vif que Clément Lenglet. La réaction catalane n'a pas tardé, bien aidée par une vilaine faute de main de Toni Lato sur un centre de Lionel Messi à destination de Frenkie de Jong.

Face à Jasper Cillessen, son ancien coéquipier, Lionel Messi a dû s'y reprendre à deux fois pour marquer. Sa tentative a été repoussée, même si l'arbitre aurait dû faire retirer le penalty car le Néerlandais n'était pas sur sa ligne au moment de la frappe, mais l'Argentin a bien suivi sur la frappe de Pedri pour l'égalisation (57e).

Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi a loupé deux penalties dans la même saison face à une même équipe, après avoir déjà raté sa tentative à l'aller mais à l'époque Jaume était dans les cages. Mais la "Pulga" sait aussi s'exprimer de loin. A 24 mètres du but sur un coup franc plein axe, Messi a glissé un poteau rentrant (69e), laissant de marbre Cillessen.

Un choc face à l'Atlético de Madrid samedi

Un 28e but cette saison pour Lionel Messi, parachevant le succès du Barça. Entre-temps, c'est un certain Antoine Griezmann qui avait conclu en renard des surfaces (63e). Sur un bon centre de Jordi Alba, Frenkie de Jong n'a pas pu conclure de la tête mais Griezmann se trouvait à la réception pour reprendre un ballon repoussé par Cillessen.

L'équipe blaugrana a même été sous pression dans les dernières minutes, après un véritable golazo de Carlos Soler (83e) pour la réduction du score, sur une frappe puissante à 30 mètres venue se loger dans la lucarne. Inquiété, le Barça a finalement retrouvé le sourire et va pouvoir se préparer sereinement en vue d'un choc lors de la prochaine journée, qui s'annonce déterminante en Liga. Avec pour le Barça la réception de l'Atlético de Madrid samedi prochain (16h15), alors que le Real Madrid accueillera le FC Séville le dimanche (21h).