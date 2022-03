Messi, Xavi, les recrues... Koeman règle ses comptes avec le Barça et Laporta

Ronald Koeman s’est exprimé ce jeudi sur son départ du Barça en début de saison. Le technicien néerlandais a regretté le traitement de faveur réservé à Xavi sur le banc catalan quand lui n’a pas bénéficié d’autant de mansuétude ou de moyens financiers pour recruter.

Petit à petit, semaine après semaine, la patte Xavi commence à se faire ressentir au Barça. Au niveau sportif, le club blaugrana reste sur sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues et s’est totalement relancé dans la course au podium en Liga avec une encourageante quatrième place. Ecarté de son poste d’entraîneur puis remplacé par l'ancien milieu de terrain fin octobre, Ronald Koeman a partagé ce jeudi ne pas avoir bénéficier du même traitement que son successeur lors son passage sur le banc de l’équipe première.

"Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne peux pas encore faire cela, a expliqué depuis son domicile barcelonais le technicien au journal néerlandais De Gelderlander. Pas avec ce président (Joan Laporta), je ne peux pas prétendre que rien ne s'est passé. Le temps accordé au nouvel entraîneur, Xavi, ne m'a pas été accordé. Je trouve toujours cela douloureux. J’ai eu à gérer tous ces blessés. Maintenant, Pedri est de nouveau en forme, et Dembélé... Vous pouvez le voir."

Koeman amer sur le recrutement de luxe de Xavi

Arrivé pendant l’été 2020 pour jouer les pompiers de service sur la demande de l’ancien président Josep Bartomeu, Ronald Koeman a limité la casse et a surtout dû gérer un effectif fragilisé par les blessés et les départs de certains cadres. Luis Suarez puis Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi ont quitté le Barça sans être véritablement remplacés. La faute à des finances dans le rouge. Pourtant, quelques mois après son départ, l’entraîneur batave a vu la direction blaugrana consentir à de gros efforts lors du récent mercato hivernal. Ferran Torres a signé pour 55 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé malgré un salaire élevé et Adama Traoré a retrouvé le club de ses débuts via un prêt avec option d'achat non obligatoire (30 millions hors bonus). De quoi encore provoquer une certaine amertume chez Ronald Koeman.

"Si je m'en veux, j'ai peut-être trop pensé à l'intérêt du club et pas assez à moi-même, et à ce que je voulais ou jugeais nécessaire. C'est sur l'insistance de la direction que j'ai accepté le départ de certains joueurs, afin de remettre de l'ordre dans les finances, a encore analysé l’ex-sélectionneur des Pays-Bas. Mais quand vous voyez ensuite qu'ils recrutent quelqu'un pour 55 millions, peu de temps après avoir laissé partir Messi... Alors vous vous demandez s'il n'y avait pas plus de choses à faire. Pourquoi Messi a-t-il dû partir?"

Koeman: "Je n’étais tout simplement pas l’entraîneur de Laporta"

Ancien défenseur emblématique du Barça, Ronald Koeman a également assuré n’avoir aucun regret sur son arrivée au club. Certes, il a quitté la sélection néerlandaise pour une aventure de courte durée en Catalogne mais il reste un fervent supporter de l’équipe. La preuve, il vit encore de l’autre côté des Pyrénées, non loin du Camp Nou.

Finalement, le technicien de 58 ans a surtout taclé le comportement et le double discours de Joan Laporta. "Écoutez, je n'étais tout simplement pas l'entraîneur de Laporta, c'est un fait. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant où je l'ai rencontré, après sa victoire aux élections. Il n'y a pas eu de déclic. Le soutien nécessaire d'en haut manquait, a balancé l’ancien coach d’Everton. […] Laporta voulait quand même se débarrasser de moi, car je n'avais pas été nommé par lui. Et il m'a dit mille fois que Xavi ne deviendrait pas non plus son entraîneur, car il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, quelqu'un derrière qui se cacher."