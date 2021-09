Liga: le duo Benzema-Vinicius sauve le Real à Valence

Passeur décisif et buteur, tout comme Vinicius, Karim Benzema a permis au Real Madrid de renverser Valence ce dimanche soir en Liga (2-1).

Le Real Madrid a conservé sa position de leader de la Liga ce dimanche, après avoir renversé Valence (2-1), au stade Mestalla, grâce notamment à une passe décisive et un but de Karim Benzema en fin de rencontre lors de l'avant-dernier match de la 5e journée.

Avec 13 points, les joueurs de Carlo Ancelotti devancent l'Atletico de Madrid (11 pts) et Valence (10 pts), qui concède son premier revers de la saison. Les Colchoneros avaient concédé le match nul dans leur antre, samedi, face à l'Atletic Bilbao (0-0), et manqué l'occasion de prendre, seuls, la tête du classement.

Encore menés à la 86e minute (1-0), les coéquipiers de Luka Modric ont fait la différence en trois minutes, à la faveur de Vinicius (86e) et de l'international français Karim Benzema (88e), auteur de son sixième but de la saison en championnat. Il reste en tête des meilleurs buteurs de la Liga, devant l'attaquant brésilien (5 buts).

Une issue improbable tant les Madrilènes, éprouvés après leur succès lors du premier match de Ligue des champions à l'Inter mercredi (1-0), ont subi face à une séduisante équipe valencienne.

Mise en péril par le jeu déployé par la deuxième attaque de la Liga, la défense madrilène est apparue vulnérable face au pressing adverse. Seul Thibaut Courtois s'est distingué positivement avec quelques arrêts de grande qualité (43e, 45e)

Mais le quatuor défensif de la "Maison Blanche" s'est distendu à la 66e minute, sur une reprise de volée du milieu de terrain Hugo Duro, une minute avant l'entrée du jeune international français Eduardo Camavinga.

Benzema décisif

L'ancien Rennais, entré pour la troisième fois d'affilée (67e) depuis son transfert, a été témoin d'un scénario imprévisible, dans les dix dernières minutes. Alors que le Real semblait se diriger vers un premier revers, les deux hommes forts du Real, Vinicius et Karim Benzema, ont sauvé la "Maison Blanche".

D'abord, l'international "auriverde", d'une frappe limpide, à la suite d'une passe de Benzema (86e). Puis il s'est mué en centreur de luxe pour l'ancien Lyonnais, auteur d'une tête imparable (88e).

Le match a également été marqué par les blessures de trois joueurs en 25 minutes, lors de la première période, dont le latéral droit espagnol Carvajal (26e).

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad n'a pas saisi l'occasion de prendre la tête du classement contre Séville (0-0), 6e, et reste au pied du podium, au quatrième rang. Nabil Fekir, auteur de son premier but en championnat cette saison, n'a pas suffi. Le Bétis Séville s'est fait rejoindre à la dernière minute par l'Espanyol Barcelone (2-2) et reste aux portes du Top 10.

La cinquième journée de Liga se clôture lundi soir, avec le match du FC Barcelone (10e), dont l'état s'est dégradé cette semaine après la déroute subie contre le Bayern en Ligue des champions, opposé à Grenade (17e).

Pour les hommes de Carlo Ancelotti, la prochaine semaine s'annonce chargée, avec les réceptions de Majorque mercredi (22h), Villarreal samedi (21h) et du Sheriff Tiraspol mardi 28 septembre (21h), lors de la deuxième journée de Ligue des champions.