Real Madrid: Benzema encense Vinicius

À nouveau décisif face au Celta Vigo dimanche soir (5-2), Vinicius réalise son meilleur début de saison avec le Real Madrid depuis son arrivée en Espagne en 2018. De quoi lui valoir les louanges de Karim Benzema, qui a qualifié l'ailier brésilien de "phénomène" après la rencontre.

En ce début de saison, Vinicius est inarrêtable. Dimanche soir, face au Celta Vigo (5-2), pour le retour des Madrilènes dans le stade Santiago-Bernabéu, l'ailier brésilien du Real Madrid a une nouvelle fois été décisif. D'abord en donnant l'avantage à son équipe à l'heure de jeu d'un léger plat du pied, avant de provoquer un penalty dans les dernières minutes de la rencontre, dont profitait Karim Benzema pour s'offrir un triplé.

L'attaquant français et capitaine du Real a tenu à rendre hommage à Vinicius après la rencontre, au micro de Movistar LaLiga: "C'est un phénomène. Il est jeune et j'aime beaucoup parler avec lui. Il a montré qu'il pouvait jouer dans cette équipe." De jolis compliments quand on se souvient que KB9 s'en était pris à Vinicius fin octobre 2020, à la mi-temps d'un match de Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach.

"Frère, joue pas avec lui. Il fait n'importe quoi, il joue contre nous", indiquait Benzema à Ferland Mendy dans les couloirs du stade avant la reprise de la deuxième période alors que le Real était mené par le club allemand. Depuis, Vinicius a progressé et réalise son meilleur début de saison avec le club madrilène depuis son arrivée en Espagne en 2018.

Beaucoup plus précis dans le dernier geste

Avec quatre réalisations lors des quatre premières journées, le Brésilien a déjà battu son record de buts inscrits sur une saison de Liga. Il a surtout débuté les deux dernières rencontres comme titulaire après avoir été remplaçant lors des deux premières journées.

Toujours aussi fougueux et imprévisible, Vinicius a apporté de la précision à son jeu dans le dernier geste, ce qui lui manquait cruellement jusque-là. Son inspiration géniale face à Levante (3-3) le 22 août pour sauver son équipe d'une défaite en dit long. S'il continue comme ça, Vinicius répondra enfin aux grands espoirs placés en lui par le Real Madrid.