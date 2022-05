Liga: le Real accroché par le Betis avant la finale de Ligue des champions

Dans un match sans enjeu pour la journée de clôture de Liga, le Real Madrid, déjà champion, a concédé le match nul à domicile face au Betis Séville (0-0) vendredi à Bernabeu. Les partenaires de Karim Benzema peuvent désormais se préparer pour la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, dans une semaine au Stade de France.

Un nul pour finir. Le Real Madrid a conclu sa splendide saison en Liga en partageant les points avec le Betis Séville 0-0 vendredi en ouverture de la 38e et dernière journée de Liga. Entre une formation du Real assurée de son 35e titre et des Andalous qui avaient déjà leur ticket en Ligue Europa, il ne fallait pas s’attendre à une avalanche de buts.

Pour le Real, le score importe finalement peu par rapport au fait que la partie s’est terminée sans blessé. Car le club madrilène dispute la finale de la Ligue des champions face à Liverpool samedi prochain au Stade de France. Et il devrait donc pouvoir s'appuyer sur toutes ses forces vives.

Benzema muet mais Pichichi

Pour ce dernier rendez-vous de la saison à Santiago-Bernabeu, Carlo Ancelotti n’a pas souhaité préservé ses cadres, alignant son équipe-type histoire de garder le rythme à huit jours du grand rendez-vous face aux Reds.

On ne retiendra pas grand-chose de plus de cette rencontre agréable mais sans grande intensité entre deux formations déjà fixée sur le sort en Liga. Si Karim Benzema ne marquera pas son 28e but de la saison malgré plusieurs occasions franches, il termine à coup sûr meilleur buteur de la saison en Liga, très loin devant ses concurrents. Quant à Marcelo, en fin de contrat, il a sans doute dit adieu à ses fans.