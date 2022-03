Liga: le Real Madrid jouera avec un maillot spécial lors du clasico face au Barça

Le Real Madrid a dévoilé son quatrième maillot de la saison. Une tenue noire imaginée par le styliste japonais Yohji Yanamoto que les joueurs de Carlo Ancelotti étrenneront lors du clasico face au Barça, dimanche en Liga (21h). A l'occasion du 120e anniversaire du club merengue.

La Maison Blanche va se parer de noir. Le Real Madrid n’évoluera pas dans sa couleur traditionnelle lors du prochain clasico face au Barça, dimanche à Santiago Bernabeu (21h). Les joueurs de Carlo Ancelotti vont étrenner un nouveau maillot pour la réception du rival catalan, lors de la 29e journée de Liga. Une tenue noire, avec des détails blancs, présentée ce jeudi par le club merengue, dans le cadre de son 120e anniversaire (le Real a été fondé en 1902).

Une tenue d’échauffement et des accessoires

Ce quatrième maillot de la saison a été conçu via une collaboration entre Adidas et le styliste japonais Yohji Yanamoto (qui avait déjà travaillé sur le troisième maillot en 2014-2015). Il s’accompagne d’une tenue d’échauffement, avec une veste et un pantalon aux imprimés réfléchissants. Des accessoires, comme un sac ou une écharpe, ont également été élaborés pour l’occasion.

Dans leur nouveau maillot, les partenaires de Luka Modric espèrent frapper un grand coup face aux troupes de Xavi, qui ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Une victoire permettrait au Real Madrid de conforter son avance en tête du classement. Avant ce choc toujours attendu en Espagne, le club merengue possède 10 points d’avance sur le FC Séville et 15 points sur le Barça (qui compte un match en moins).

Benzema incertain pour le clasico

Reste à savoir si Karim Benzema sera disponible pour ce grand rendez-vous. L’attaquant français s’est blessé lundi sur la pelouse de Majorque, après avoir inscrit un doublé (0-3). Touché au mollet, il devrait passer de nouveaux examens d’ici la fin de la semaine afin de savoir s’il pourra tenir sa place.

KB Nueve, auteur de 32 buts en 34 apparitions (toutes compétitions confondues), est en feu cette saison, à l’image de son triplé retentissant face au PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions (3-1). Son absence serait un énorme coup dur pour Madrid, qui devra déjà se passer des services de Ferland Mendy, blessé à l’adducteur.