Ligue des champions: Ancelotti, Emery, Tuchel... trois ex-coachs du PSG qualifiés en quarts

Carlo Ancelotti (Real Madrid), Unai Emery (Villarreal) et Thomas Tuchel (Chelsea) sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ils sont tous passés par le PSG, qui a été éliminé avec Mauricio Pochettino en huitièmes de finale contre le Real Madrid.

Il y a assurément plusieurs lectures pour cette information. Trois anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain (Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel) sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, alors que le club de la capitale, actuellement coaché par Mauricio Pochettino, a été éliminé au stade des huitièmes.

Carlo Ancelotti, qui s'est justement qualifié avec la victoire renversante 3-1 du Real Madrid contre le PSG, a été rejoint mercredi par Unai Emery et Thomas Tuchel. L'entraîneur espanol de Villarreal a créé la surprise avec Villarreal, en s'imposant 3-0 sur la pelouse de la Juventus (1-1 à l'aller). Quant au coach allemand de Chelsea, la victoire 2-0 à l'aller contre le LOSC a été confirmée par le succès 2-1 obtenu au stade Pierre-Mauroy.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Riolo: "Le problème, ce sont les conditions de travail au PSG"

Cette curiosité ne manque pas de susciter de nouvelles critiques contre le Paris Saint-Germain. "Ce que ça signifie, c'est que t'as de bons entraîneurs", a réagi Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC, en parlant du club parisien. "Ils le prouvent encore. Le problème, ce sont les conditions de travail au PSG, développe-t-il. De bons joueurs et bons entraîneurs passent, mais dans le contexte parisien... Il y a une poignée de sable à chaque fois, pas un grain de sable. Il suffit d'écouter les déclarations, ils parlent. Tuchel a tout dit sur le PSG. Ancelotti et Emery ont fait pareil."

Après sa qualification à Lille, Thomas Tuchel a pris la parole au micro de RMC Sport avec des déclarations qui semblaient faire référence à son expérience parisienne: "Pour Chelsea, la priorité c'est le sport, ce qu'on doit faire pour gagner les prochains matchs, aucune autre chose. Chelsea est un club très calme, avec la mentalité de toujours tout donner pour repousser nos limites. On essaie de créer une atmosphère où tout le monde est respectueux et fiable. Les joueurs montrent qu'ils sont capables de surmonter des circonstances compliquées."