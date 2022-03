Mercato en direct: l'avenir de Halaand très vite acté?

Le mercato estival débutera dans environ trois mois et d'ici-là les clubs européens s'activement pour dénicher le joueur capable de leur apporter un plus. Les récentes déconvenues européennes de certains gros pourraient également influer sur l'avenir immédiate de plusieurs stars en fin de contrat comme Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou encore Paul Pogba. Retrouvez toutes les infos et rumeurs de transfert dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Dortmund: l'avenir d'Erling Haaland bientôt bouclé? A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland suscite de nombreuses convoitises en Europe. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, le buteur norvégien pourrait changer d'air dès l'été prochain. Selon les informations de Fabrizio Romano, la décision devrait rapidement être connue. Le "Cyborg" du BVB choisira en priorité un projet sportif mais n'a pas encore prévu de rencontrer les clubs intéressés. Le montant du transfert se situerait à 80 millions, soit le montant de sa clause libératoire. Les récentes blessures du joueur scandinave de 21 ans n'ont semble-t-il pas refroidi ses courtisans.



Manchester United: Tuchel et Lopetegui ciblés pour l'après-Rangnick L'élimination de Manchester United par l'Atlético de Madrid en Ligue des champions semble avoir sonné le glas de l'aventure de Ralf Rangnick. Si l'entraîneur allemand avait encore un mince espoir de voir son expérience sur le banc des Red Devils être prolongée au-delà de la fin de saison, c'est probablement fini pour lui. Selon le quotidien The Guardian, la direction mancunienne aurait rajouté deux noms à la liste déjà bien fournie des entraîneurs suivis. Outre le Sévillan Julen Lopetegui, Manchester United souhaiterait désormais profiter des problèmes de Thomas Tuchel à Chelsea avec l'avenir incertain des Blues pour le convaincre de signer du c^pté d'Old Trafford.



Arsenal: Arteta tranche sur la rumeur PSG Parfois cité par les médias européens parmi les possibles successeurs de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Mikel Arteta ne semble pas en faire une priorité. Interrogé en marge de la défaite d'Arsenal contre Liverpool en Premier League (0-2), le technicien basque se sent bien à Londres et à la tête des Gunners. "C'est très simple (comme décision), a lancé l'entraîneur d'Arsenal dans des propos rapportés mercredi par le journal The Mirror. Je suis exrêmement heureux et reconnaissant ici. C'es ici que je suis."



Messi ne veut pas quitter le PSG Malgré les sifflets du Parc des Princes et l'élimination renversante face au Real Madrid, Lionel Messi ne veut pas s'en aller lors du prochain mercato estival. Cible de nombreuses rumeurs et notamment sur un retour au Barça, l'Argentin est impliqué à Paris et croit toujours que son équipe peut remporter la Ligue des champions dans un futur proche.



Bonjour à tous, La fin des huitièmes de finale de Ligue des champions pourraient conduire certains joueurs à s'interroger sur la suite de leur carrière. C'est notamment le cas au PSG où la presse espagnole s'enflamme toujours pour Kylian Mbappé après l'élimination contre le Real. En revanche, Lionel Messi n'a pas envie de quitter le club francilien alors qu'Angel Di Maria risque,lui, de ne pas être prolongé par sa direction. Décidément cela s'active autour de Paris dans le sens des départs puisque le Bayern Munich s'active pour essayer de boucler le transfert du prometteur El Chadaille Bitshiabu.