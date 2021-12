Liga: menacé d'exclusion des coupes d'Europe, le Betis contre-attaque

Le Betis Séville, qui fait partie des huit clubs européens sanctionnés vendredi par l'UEFA pour des dettes excessives ou des impayés, assure être en règle. Le club de Nabil Fekir risque une exclusion des coupes d'Europe pour trois saisons.

Le Betis Séville contre-attaque. Menacé comme sept autres équipes européennes d’exclusion des coupes d’Europe pour trois saisons, le club de Nabil Fekir a tenu à rassurer ses supporters. Dans un communiqué publié vendredi, le Betis, actuel cinquième de Liga, assure n’avoir aucune inquiétude à ce sujet. Il a pourtant été sanctionné par l’UEFA et son l'instance de contrôle financier pour ne pas avoir respecté l'exigence de ne pas avoir de retard de paiement et de dette excessive.

Le Betis sanctionné pour un paiement différé

Comme le Sporting au Portugal, le Betis a écopé d’une amende incompressible à hauteur de 250.000 euros. Mais la sanction pourrait aussi être sportive. Un rendez-vous est fixé au 31 janvier prochain. Concrètement, si à cette date les clubs épinglés ne sont pas en règle et n'ont pas réglé leur amende auprès de l'UEFA, ils seront exclus des compétitions européennes pour les trois prochaines saisons (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025). Mais le Betis se veut serein et assure vouloir régler sa dette dans "les semaines à venir, bien avant le délai fixé par l’UEFA".

Une dette liée au transfert du latéral gauche espagnol Alex Moreno (28 ans), passé du Rayo Vallecano au Betis en 2019. Selon l’agence de presse EFE, les deux clubs avaient conclu un accord pour que cette transaction soit réglée via un paiement différé, qui devrait donc prochainement être effectué.

Outre le Betis et le Sporting, l’UEFA a également sanctionné le FC Porto et Santa Clara au Portugal, Astana au Kazakhstan, Cluj en Roumanie, le CSKA Sofia en Bulgarie et Mons Calpe à Gibraltar. En infraction avec le fair-play financier, l'AEK Athènes a de son côté passé un accord prévoyant le paiement d'une amende d'1,5 millions d'euros, avec une retenue supplémentaire de 10% des revenus que percevra le club pour sa prochaine participation à une compétition UEFA. Si les montants ne sont pas versés, le club grec sera exclu des compétitions européennes pour trois saisons.