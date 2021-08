Liga: service minimum pour un Real qui songe à Mbappé

Après des jours d'un feuilleton Kylian Mbappé pas encore refermé, le Real Madrid s'est imposé sur le terrain du Betis Séville ce samedi (1-0) dans le cadre de la troisième journée de Liga. Sans convaincre.

Un nom sur les lèvres des supporters madrilènes: celui du grand absent, qui anime pourtant le grand feuilleton de cette fin de mercato estival. Kylian Mbappé est au coeur des préoccupations des fans et de la direction du club, mais le Real Madrid a retrouvé ce samedi la réalité du terrain avec un succès chez le Betis Séville (1-0), dans le cadre de la troisième journée de Liga.

Benzema décisif mais moins flamboyant

Le seul but de la rencontre est une jolie reprise de volée signée Dani Carvajal à la 61e minute de jeu, sur une passe de Karim Benzema. Impliqué sur cinq buts lors de ses trois premiers matchs de championnat cette saison, l'attaquant français a pourtant livré une prestation moins aboutie que ces derniers mois, entre hors-jeux récurrents et placements approximatifs. Mais il reste donc décisif.

Deuxième victoire en trois rencontres de championnat, après le succès à Alaves (4-1) d'entrée et le nul spectaculaire sur la pelouse de Levante. Après la trêve internationale, le Real recevra le Celta de Vigo, avant d'entrer en lice en Ligue des champions sur la pelouse de l'Inter, le 15 septembre. D'ici là, on saura si Kylian Mbappé arrive ou non pour renforcer la ligne d'attaque de Carlo Ancelotti.

>>> abonnez-vous pour voir les meilleurs matchs de la Ligue des champions sur RMC Sport