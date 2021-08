PSG: on en est où dans le dossier Mbappé?

Les positions du PSG et du Real Madrid concernant l'avenir de Kylian Mbappé n'ont pas bougé lors des dernières heures ce samedi. La situation agace des deux côtés des Pyrénées, à trois jours de la clôture du mercato estival.

Le Real Madrid ne comprend pas la position du PSG, qui refuse de donner un prix pour le départ de Kylian Mbappé et qui n’a toujours pas répondu officiellement à la deuxième offre des Madrilènes (170 millions d'euros + 10 millions de bonus) pour l'attaquant français.



À Madrid ce samedi, on explique qu’on n’attendra pas dans cette situation jusqu’à mardi et qu’il faudra que le PSG se positionne avant. Sinon le Real arrêtera toute tentative de recruter le Français cet été et se lancera dans l’opération pour le faire signer libre la saison prochaine.

>> Les infos du mercato sont sur RMC Sport

Paris très tranquille

Comme annoncé par Le Parisien, un ultimatum officiel des Madrilènes n’est pas à exclure, même s’il n’est officiellement pas encore arrivé sur le bureau parisien. Du côté du PSG, on est toujours très tranquille par rapport à cette situation en restant sur la même communication, depuis la prise de parole de Leonardo mercredi.

En attendant, Kylian Mbappé se trouvera bien dans le groupe face à Reims, ce dimanche lors de la quatrième journée de Ligue 1, si sa situation n’a pas évolué d’ici-là. A l'image du champion du monde 2018, Mauricio Pochettino devrait bénéficier des retours sur les terrains de Neylar et Lionel Messi. L'Argentin, recrue phare de l'été à Paris, pourrait ainsi débuter sous ses nouvelles couleurs.