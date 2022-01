Liga: toujours aussi fébrile, le Barça lâche encore des points à Grenade

Le Barça, réduit à dix en fin de match, a concédé le nul (1-1) sur la pelouse de Grenade. Luuk de Jong avait ouvert le score pour le club catalan, mais Antonio Puertas a surgi en fin de match pour égaliser.

Le Barça n’inspire pas plus de confiance et de maîtrise en 2022 qu’en 2021 sur le terrain. Alors qu’il se dirigeait vers un troisième succès consécutif cette saison, toutes compétitions confondues, le club catalan, confronté à une hécatombe de cas de Covid-19 en son sein, s’est fait rejoindre par Grenade (1-1) en fin de match.

Comme face à Majorque, lors de la précédente journée, l’avant-centre néerlandais Luuk de Jong a marqué pour le Barça d’un joli coup de casque (57e) son troisième but de la saison, sur un magnifique centre de Daniel Alves, dont c’est la toute première passe décisive depuis son retour en Catalogne.

L'expulsion de Gavi a tout changé

De Jong s’était vu refuser un but pour un hors jeu de Gavi, le centreur, en début de match. Le Barça n’a pas réussi à concrétiser sa domination en première période, et n’a pas assez appuyé en seconde. Peu inspiré en attaque, l’équipe catalane n’a pas tremblé outre-mesure dans un premier temps, tant Grenade, qui restait pourtant sur trois résultats très positifs (deux victoires et un nul), dont une victoire face à l’Atlético (2-1), n’a pas osé bousculer le Barça, se résignant même à opposer la moindre résistance en seconde période, en abandonnant définitivement le ballon aux Catalans.

En fait, le Barça a perdu les pédales, presque tout seul. Et encore, il a peut-être évité le pire… L’exclusion de Gavi, expulsé par l’arbitre pour une vilaine faute, synonyme de second carton jaune, a donné un coup de fouet aux joueurs de Grenade et redonné de l’intérêt à ce match, longtemps soporifique.

Les maux dont souffre le Barça, psychologiquement, ont alors refait surface, et Gérard Piqué, s’il n’avait pas bénéficié à plusieurs reprises de la mansuétude de l’arbitre, aurait dû être expulsé, laissant ses coéquipiers finir cette rencontre à 9 contre 11. Au lieu de cela, le Barça a souffert et finalement concédé l'égalisation d'Antonio Puertas (89e), qui lui pendait au nez depuis l’expulsion de Gavi.