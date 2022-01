Barça: un record de vieillesse pour Dani Alves en Liga

Titulaire ce samedi face à Grenade, Dani Alves devient le joueur le plus âgé du club catalan à débuter un match de Liga, à 38 ans et 247 jours.

Dani Alves est éternel. Dans le onze pour la rencontre face à Grenade ce samedi (18h30), le latéral brésilien vient de battre un nouveau record, en devenant le joueur du Barça le plus âgé à disputer un match de Liga, à 38 ans et 247 jours. Il dépasse ainsi l'ancien gardien Pinto, qui avait porté ce record à 38 ans et 190 jours face à l'Atlético le 17 mai 2014. L'ancien joueur du PSG et de la Juventus dispute son deuxième match officiel consécutif après avoir joué 90 minutes face à Linares (D3) en Coupe du Roi mercredi.

L'homme aux 43 trophées

Revenu il y a quelques semaines pour aider son "club de coeur", le Brésilien veut également apporter son expérience au groupe très jeune dirigé par Xavi. Il faut dire que le joueur a un sacré bagage, puisqu'il est celui qui a remporté le plus de trophées dans sa carrière professionnelle (43), dont le dernier remonte à l'été dernier, avec la médaille d'or lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Dani Alves a remporté 21 titres avec le FC Barcelone, dont deux Ligue des champions et six Ligas. Si la C1 est inaccessible cette saison, le joueur de 38 ans sera l'une des pièces maîtresse du Barça version 2021-2022, qui voudra aller chercher sa place sur le podium en fin de saison. A mi-parcours, il reste encore beaucoup de travail à Xavi et ses hommes, même s'il n'y a que deux points qui les séparent du Betis Séville.