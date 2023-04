Liga: un maillot spécial (et très original) pour les 120 ans de l'Atlético

L’Atlético de Madrid portera ce mercredi un maillot spécial pour célébrer les 120 ans du club. La tunique, bleue et blanche, rend hommage à la première équipe des Colchoneros.

L’Atlético de Madrid célèbrera son 120e anniversaire ce mercredi. Le même jour, le club accueillera Majorque pour le compte de la 31e journée de Liga. À cette occasion, les Colchoneros porteront un maillot spécial, dévoilé ce lundi. Ils délaisseront la couleur rouge et laisseront place au bleu pour accompagner le blanc, soit les couleurs du premier maillot du club, alors bicolore. L'ancien logo sera également réutilisé.

"Née le 26 avril 1903 en tant que sucursale de l'Athletic Club, notre entité a été fondée par un groupe d'étudiants basques résidant à Madrid et membres de l'équipe de Biscaye, qui à l'époque portaient également du bleu et du blanc, rappelle l’Atlético dans son communiqué. De même, notre premier écusson - en vigueur jusqu'en 1917 - était constitué d'une ceinture qui entourait un ballon de football et dans laquelle on pouvait lire les initiales d'Athletic Club entrelacées".

24 titres majeurs depuis 1903

En 120 ans d’existence, le club madrilène compte à son palmarès 11 championnats d’Espagne, 10 coupes nationales ou encore trois sacres en Ligue Europa parmi ses principaux trophées. À huit journées du terme de la saion, le club colchonero est actuellement installé à la troisième place de la Liga et devrait boucler une nouvelle saison sur le podium, sous l’impulsion d’un Antoine Griezmann retrouvé.