Atlético: les éloges de Simeone pour Griezmann, un "joueur noble" et "différent"

Diego Simeone a estimé ce samedi "la progression d'Antoine Griezmann extraordinaire" et a assuré que l'équipe "joue un football différent" quand le Français se sent bien, alors que l'Atlético de Madrid se déplace dimanche (21h00) au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone en Liga.

La relation entre Antoine Griezmann et Diego Simeone est au beau fixe. En conférence de presse samedi, à la veille (dimanche à 16h15) d'un choc au Camp Nou face au FC Barcelone comptant pour la 30e journée de Liga, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a vanté les mérites du Français.

L'Atlético "joue un football différent" avec Griezmann

Pour "Cholo", "la progression d'Antoine Griezmann est extraordinaire" et son équipe "joue un football différent" quand le Français se sent bien. "On a souffert de ses absences pendant une bonne partie de la saison dernière, parce qu'il n'avait pas réussi à retrouver son niveau, et idem sur la première partie de cette saison... Mais maintenant, il va bien", a assuré Simeone.

"Il y a déjà eu des joueurs qui ont changé de poste pour le bien de l'équipe. Griezmann est un garçon noble, un joueur d'équipe", a relevé le technicien argentin, véritable figure totémique du champion du monde Français, repositionné cette saison comme milieu offensif et dans un rôle de chef d'orchestre de l'Atlético.

"Je dois beaucoup au Cholo", estime Griezmann

"Je me souviendrai toujours du dernier match avant le Mondial, je le voyais courir comme un gamin de 18 ans alors qu'il devait s'envoler pour le Qatar quatre jours plus tard. Ça, tous les joueurs ne l'ont pas. Mais lui, il l'a", a complimenté Simeone. Étincelant depuis son retour du Mondial, "Grizou" a encore inscrit un doublé dimanche pour porter son équipe contre Almeria (2-1). Il en est à 11 buts cette saison en championnat, non loin des cadors Karim Benzema (14 buts) et Robert Lewandowski (17 buts), muets le week-end dernier.

De son côté, Antoine Griezmann a loué aussi l'apport de Diego Simeone. "Je dois beaucoup au Cholo, a indiqué le champion du monde 2018 au micro de DAZN. J'avais hâte de rejouer pour lui. C'est un honneur de jouer pour l'Atlético de Madrid et pour lui. En fin de compte, vous donnez tout pour ces entraîneurs."



Au classement, l'Atlético, troisième, pointe désormais à deux petits points du Real Madrid, mais à treize points du FC Barcelone, leader avec 73 points.