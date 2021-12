Liga: un nouveau joueur du Real positif au Covid

Selon la radio espagnole Cope, Isco a été testé positif au Covid-19 lundi lors d'un test antigénique, et doit confirmer ce résultat avec un test PCR ce mardi. Le Real Madrid n'a pas encore communiqué.

Sept cas de Covid en une semaine

L'épidémie de Covid continue au Real, six jours après que les deux premiers tests positifs de Marcelo et Modric aient été révélés mercredi dernier. Isco souffrait déjà de symptômes depuis samedi et était forfait pour le match de dimanche contre Cadix (0-0) pour une angine.



En plus de ces sept joueurs, si le résultat positif d'Isco se confirme, Carvajal sera absent pour le match du Real Madrid contre l'Athletic Club de Bilbao à San Mamés mercredi (21h30).

Une situation sanitaire qui inquiète Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid, présent en conférence de presse ce mardi a donné des nouvelles de Luka Modric, qui n'est plus positif au Covid mais présente toujours des symptômes : "Nous avons besoin de plus de clarté. Modric ne peut pas s'entraîner en ce moment parce qu'il n'est pas bien, qu'il soit positif ou négatif. Il a de la fièvre, des symptômes, il ne se sent pas bien et il ne s'entraîne pas. Nous devons attendre qu'il se sente mieux, maintenant nous avons des vacances. Mais un joueur positif ne peut pas s'entraîner."

En revanche, le technicien italien a assuré qu'il n'avait rien contre Isco, alors que des médias espagnols révélaient une discussion houleuse entre les deux hommes: "C'est une question compliquée, sur le plan personnel et technique.... Le joueur n'a pas eu l'occasion de montrer ce qu'il sait faire car l'équipe a montré beaucoup de choses sans lui. Ils ont tous été plus touchés comme Isco, Nacho, Valverde, Camavinga, Marcelo. Ce bon parcours les a affectés dans le sens où ils n'ont pas eu de minutes, mais sur le plan professionnel nous n'avons pas eu de confrontation, je ne suis pas en colère contre lui, ils ont accepté que l'équipe a bien travaillé mais ils s'entraînent bien et attendent une opportunité. Maintenant Isco ne peut pas jouer à cause de la malchance."