Liga: Valence renvoie son entraîneur, Javi Gracia

Valence, actuel 14e de Liga, a annoncé lundi le limogeage de son entraîneur Javi Gracia, au lendemain de la défaite (3-2) à domicile contre le FC Barcelone.

Valence a malmené le FC Barcelone dimanche (2-3). Mais cette défaite honorable aura été celle de trop pour Javi Gracia. L’entraîneur espagnol a été limogé par Valence ce lundi. Salvador Gonzalez "Voro", déjà entraîneur intérimaire à plusieurs reprises, le remplace au pied levé à la tête de l'équipe première.

"Le Valence CF a informé Javi Gracia de son licenciement en tant qu'entraîneur de l'équipe première ce lundi", a déclaré le club dans un communiqué. À quatre journées de la fin de la Liga, Valence, qui avait des ambitions européennes en début de saison, se trouve dans la deuxième moitié du tableau, avec six points d'avance sur le premier relégable, Huesca, 18e.

Voro pour l’intérim

L'équipe "che" n'a pris que trois points sur 18 possibles lors des six dernières rencontres. "Voro", ancien défenseur du club (1984-1993) et international espagnol, a déjà occupé le poste de d'entraîneur par intérim de Valence à six reprises depuis 2008, la dernière fois en juin 2020. Il avait pris en charge l'équipe pour les six derniers matches, en remplacement d'Albert Celades.