Ligue des champions: le Barça prêt à réclamer 100 millions à l'UEFA dans l’affaire "Negreira"

Le FC Barcelone se dit prêt à réclamer une centaine de millions d'euros à l'UEFA si l'instance européenne venait à l'exclure de la prochaine Ligue des champions. L'UEFA continue son enquête concernant l'affaire Negreira et les soupçons de corruption contre le club catalan. Le Barça se dit toujours d'accord pour collaborer.

Le FC Barcelone met en garde l’UEFA. Le club catalan est toujours suspecté par l’instance européenne d’avoir corrompu l’arbitrage espagnol dans l’affaire "Negreira" - du nom de l’ancien haut responsable de l’arbitrage espagnol, Jose Maria Enriquez Negreira. L’UEFA a ouvert et dossier et continue d’étudier le cas barcelonais avec l’aide de chercheurs, et compte sanctionner le Barça d’une interdiction de participation à la prochaine campagne de Ligue des champions si ses soupçons sont avérés.

Barcelone est prêt à collaborer pendant les recherches, avec une visite cette semaine de leurs bureaux par des émissaires de l’UEFA. En revanche, le club réclamerait pas moins de 100 millions d’euros si l’instance européenne venait à le priver de C1 en 2023-2024, sans que les tribunaux ne rendent leur verdict, selon Mundo Deportivo. Cette somme correspondrait au montant perçu par le Barça pour participer à la Ligue des Champions chaque saison, plus les dommages pour les montants des sponsors ou le 'merchandising' que le club cesserait d’avoir en cas d’éviction.

L'UEFA doit attendre la réponse des tribunaux sinon...

Ainsi l’UEFA est censée attendre la décision des tribunaux espagnols dans l’affaire "Negreira" et ne peut contredire les faits qui seront établis. Si elle ne le fait pas, cela signifierait une violation de la légalité en vigueur et déclencherait la demande de dommages-intérêts de la part de Barcelone. Soit une grosse somme d’argent.

Les chercheurs employés sont aussi de ceux qui avaient planché sur le projet de Super League il y a un an. Un projet toujours dans les tuyaux de quelques grands clubs dont le FC Barcelone et le Real Madrid en Espagne. Le bras de fer entre les Catalans et l’UEFA ne semble pas terminé de sitôt…