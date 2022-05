Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence... tous les qualifiés du Top 5 européen

Après l'Allemagne la semaine dernière, les championnats français, allemand, anglais et espagnol ont également baissé le rideau ce week-end. On fait le point sur les clubs qualifiés pour les différentes compétitions européennes.

L'exercice 2021-2022 a définitivement baissé le rideaux dans les cinq grands championnats. Si la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid est le dernier rendez-vous de la saison (samedi à 21 heures au Stade de France) avant de basculer sur la fenêtre internationale, une grande partie des qualifiés pour les prochaines Coupes d'Europe sont connus pour le top 5.

Le carton plein pour l'Allemagne

Grâce à la victoire de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, l'Allemagne aura le plus gros contingent en Ligue des champions, avec cinq équipes. Outre Francfort, Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Leverkusen et Leipzig verront aussi la C1. Le club de Christopher Nkunku ayant remporté la Coupe d'Allemagne, la sixième place devient directement qualificative pour la Ligue Europa et c'est l'Union Berlin qui en profite.

Les clubs allemands qualifiés

- Ligue des champions: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig et Eintracht Francfort

- Ligue Europa : Fribourg et Union Berlin

- Barrages Ligue Europa Conférence : Cologne

Angleterre: La démonstration inutile des Gunners

Derrière Manchester City et Liverpool, Chelsea et Tottenham ont validé leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les Spurs ont étrillé Norwich dimanche (5-0), condamnant Arsenal à la Ligue Europa, malgré son écrasant succès contre Everton (5-1). Menacé par West Ham pour la sixième place, Manchester United jouera bien la C3, alors que les Hammers disputeront le barrage de Ligue Europa Conference.

Les clubs anglais qualifiés

- Ligue des champions : Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham

- Ligue Europa : Arsenal et Manchester United

- Barrages Ligue Europa Conférence : West Ham

Espagne: après la Ligue des champions, la C4 pour Villarreal

Vainqueur de la Ligue Europa en 2021 et demi-finaliste de la Ligue des champions cette saison, Villarreal va découvrir la Ligue Europa Conference la saison prochaine après sa victoire sur la pelouse du Barça dimanche (2-0). Les hommes d'Unai Emery terminent à trois points de la Real Sociedad, directement qualifiée pour la Ligue Europa après le succès du Betis en Coupe du Roi.

Les clubs espagnols qualifiés

- Ligue des champions : Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid et Séville FC

- Ligue Europa : Betis et Real Sociedad

- Barrages Ligue Europa Conférence : Villarreal

En Italie, le bonheur est pour la Fiorentina

Alors que les quatre équipes qualifiées pour la Ligue des champions étaient déjà connues, la Roma a assuré sa qualification pour la C3 en terminant sixième, place directement qualificative après le succès de l'Inter Milan en Coupe d'Italie. Cette situation est une bonne nouvelle... pour le Feyenoord, adversaire de la Louve en finale de la Ligue Europa Conference mercredi, puisque le vainqueur de la C4 est directement qualifié pour la Ligue Europa. Si les hommes de José Mourinho soulèvent le trophée, le ticket revient au 3e du championnat des Pays-Bas (7e au coefficient UEFA), le Feyenoord.

Les clubs italiens qualifiés

- Ligue des champions : AC Milan, Inter, Naples et Juventus Turin

- Ligue Europa : Lazio et AS Rome

- Barrages Ligue Europa Conférence : Fiorentina

France: l'OM retrouve la C1 au bout du suspense, Rennes sera en C3

Marseille aura donc attendu le temps additionnel de la 38e journée pour valider son retour en Ligue des champions, à la faveur de l'égalisation de Lens face à Monaco (2-2), qui devrait jouer deux tours de barrages en août pour obtenir un troisième ticket pour les clubs français. La lutte a également été acharnée pour la Ligue Europa, où Rennes accompagnera Nantes à la faveur de son nul à Lille, pendant que Nice renversait Reims pour s'assurer une place en Ligue Europa Conference.

Les clubs français qualifiés

- Ligue des champions : PSG et Marseille

- 3e tour préliminaire de Ligue des champions : Monaco

- Ligue Europa : Rennes et Nantes (vainqueur de la Coupe de France)

- Barrages Ligue Europa Conférence : Nice