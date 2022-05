Zidane "ravi" de la qualification de l'OM en Ligue des champions

Interrogé par La Provence, Zinedine Zidane s'est réjoui de la qualification directe de l'OM pour la prochaine Ligue des champions, après une dernière journée de Ligue 1 épique.

Zinedine Zidane a apprécié la performance de l'OM samedi, après sa deuxième place de Ligue 1 et sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions dans les dernières minutes grâce à son succès face à Strasbourg et à la contre-performance de Monaco.

"Je n'étais pas devant le match mais je suis ravi. Quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe parce que ça s'est fait dans les dernières minutes avec Monaco. Je suis content pour Marseille que ce soit eux parce qu'on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la Champions League", a expliqué Zizou à La Provence.

Marseille qualifié à la dernière minute

Samedi, les hommes de Jorge Sampaoli se sont largement imposés face à Strasbourg au Vélodrome (4-0) mais ont dû attendre le temps additionnel et l'égalisation de Lens face à Monaco pour définitivement valider leur place de dauphin, devant les hommes de la Principauté, qui disputeront deux tours de barrages pour accéder à la C1.

Pour la saison prochaine, Matteo Guendouzi espère que Jorge Sampaoli restera à l'OM. Le Français a tenu à féliciter son coach Jorge Sampaoli, qui d’après ses dires a énormément contribué à la réussite de cette saison: "Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui (…) Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé", a-t-il souligné devant la presse.