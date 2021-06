Luca Zidane monte en Liga avec le Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano, club de la banlieue de Madrid, a validé son accession pour la Liga, dimanche deux ans après sa relégation. Luca Zidane (23 ans), gardien et fils de Zinedine, retrouvera l'élite espagnole la saison prochaine.

Le Rayo Vallecano, deux ans après sa relégation en deuxième division espagnole, retrouvera l'élite la saison prochaine après sa victoire (2-0) dimanche face à Gérone, en match retour de la finale d'accession à La Liga. A l'aller, le club de la banlieue de Madrid avait été battu sur son terrain 1-2 par l'équipe venue de Catalogne.

Le Rayo, où évolue Luca Zidane, avait terminé la saison à la sixième place de la deuxième division. Avec l'Espanyol Barcelone et Majorque, premier et deuxième à l'issue de la saison régulière, il figurera donc à la rentrée dans l'élite, où il a déjà disputé 18 saisons.

Deux apparitions en Liga pour Luca Zidane

Avec l'accession du Rayo Vallecano, LaLiga, le championnat espagnol, connait désormais les vingt équipes qui participeront à son édition 2021-2022. La région de Madrid comptera à elle seule quatre formations en première division - le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Getafe et le Rayo Vallecano -, soit l'équivalent du contingent provenant d'Andalousie (Séville, le Betis, Grenade et Cádiz) et la région de Valence (Villarreal, Valence, Levante et Elche).

Zizou félicite son fils

L'Espanyol, Majorque et le Rayo remplacent les trois relégués en deuxième division que sont Huesca, Valladolid et Eibar. Luca Zidane retrouvera lui l'élite espagnole où il compte deux apparitions avec le Real Madrid.

Le message de Zinedine Zidane pour son fils Luca © Capture Instagram

Formé au club, il avait été titularisé par son père pour la première fois de sa carrière le 19 mai 2018 pour le dernier match de la saison face à Villarreal (2-2). Il avait connu un autre apparition la saison suivante lors d'une victoire des Merengues face à Huesca (3-2) lors de la 29e journée du championnat.

Le joueur de 23 ans a quitté le Real Madrid l'été dernier. Il s'est finalement engagé, libre, avec le Rayo Vallecano où il a joué 14 matchs toutes compétitions confondues. Numéro deux dans la hiérarchie, il a été promu numéro un en fin de saison en raison de la sélection de l'habituel titulaire, Stole Dimitrievski, avec la Macédoine du Nord pour participer à l'Euro. Dimanche, il a réalisé plusieurs arrêts décisifs, ravissant son père et ses frères qui ont publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux. "Bravo Lucatelli", l'a notamment félicité Zizou, actuellement sans club depuis son départ du Real.