Mbappé, Neymar, Ferdinand... Le monde du foot se range derrière Vinicius, encore victime d'insultes racistes en Espagne

Alors que le match de Liga entre Valence et le Real Madrid (1-0) ce dimanche a donné lieu à de nouvelles insultes racistes du public à l'encontre de Vinicius Jr, de nombreux acteurs du monde du foot ont apporté leur soutien au Brésilien. De quoi faire bouger les lignes ?

Et si c'était, enfin, l'incident de trop ? Celui qui permettra de changer des choses ? Alors que le match de Liga entre Valence et le Real Madrid ce dimanche a donné lieu à de nouvelles et déplorables insultes racistes du public à l'encontre de Vinicius Jr (et ce pour la énième fois cette saison), les images observées à Mestalla semblent avoir pris une dimension médiatique plus forte que d'ordinaire.

Si l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti a pointé un "problème" très clair de racisme dans le football espagnol, et si le Brésilien Vinicius l'a lui-même étendu à tout le pays dans un long texte publié sur Instagram, d'autres acteurs du monde du foot - hors Real Madrid - ont également réagi dans la soirée de dimanche.

"Tu n'es pas seul"

Compatriote de "Vini" et coéquipier de ce dernier en sélection, Neymar a ainsi assuré être à ses côtés via un message publié dans sa story Instagram, tout comme le président de la fédération brésilienne (CBF), qui s'est fendu d'un communiqué pour soutenir l'attaquant madrilène.

Côté PSG, en plus de Neymar, Kylian Mbappé y est également allé de son message après la victoire à Auxerre (2-1). "Tu n'es pas seul, a écrit le Français, lui aussi dans sa story Instagram. Nous sommes avec toi et te soutenons."

La story Instagram de Kylian Mbappé, qui apporte son soutien à Vinicius © Capture

En Angleterre, c'est l'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, qui a fait l'une des sorties les plus remarquées sur le sujet. "Qui protège Vinicius en Espagne ? (...) Combien de fois devrons-nous voir un jeune homme victime de cette merde ? Je vois de la douleur, du dégoût, je le vois ayant besoin d'aide... et les autorités ne font rien pour l'aider", peste-t-il. Et l'ancien international anglais de lancer un appel global pour que les instances agissent: "Il faut une approche commune, sinon tout ceci sera caché sous le tapis. Encore."