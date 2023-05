Valence-Real: Vinicius encore victime d'insultes racistes et expulsé après un énorme imbroglio

La rencontre de Liga entre Valence et le Real Madrid ce dimanche (1-0) s'est totalement embrasée à la 70e minute, lorsqu'un second ballon a été lancé par le public sur le terrain. Une situation incongrue qui s'est terminée par de nouvelles insultes racistes visant Vinicius et un message d'avertissement d'un potentiel arrêt du match en cas de récidive.

La scène était surréaliste, mais s'est transformée en nouvelles insultes visant Vinicius. La séquence se joue lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid ce dimanche, alors que les locaux mènent 1-0 face aux Merengue. L'attaquant brésilien file alors au but sur son côté gauche et voit le ballon lui être retiré d'une manière très inattendue.

Un second ballon source des tensions

Juste avant que Vinicius ne parte enflammer le côté gauche valencien, un second ballon avait été balancé par des supporters sur le terrain, qui se retrouve au milieu de la surface de Valence. En reculant, le défenseur du club Che Cömert s'en rend compte et décide de le dégager... dans les pieds de l'attaquant brésilien! Le numéro 20 du Real Madrid perd le ballon sur cette action du défenseur suisse et devient fou.

Tous les joueurs merengue se ruent vers l'arbitre et demandent une sanction pour le défenseur valencien, qui annihile clarement une occasion du Real Madrid. Un peu perdu face à cette situation surréaliste, l'arbitre demande conseil à la VAR dans son oreillette, qui finit par siffler six mètres avant de se réaviser, d'adresser un carton jaune à Cömert et de siffler coup franc.

"Il m'a appelé singe"

La tension monte et Vinicius est pris à partie par un supporter de Valence en tribunes, que le Brésilien pointe très vite du doigt. Le jeune attaquant demande à ce que l'arbitre intervienne et sorte cet aficionado, qu'il accuse d'avoir tenu des propos racistes. "Il m'a dit 'singe'", dénonce le joueur. Même la police locale finit par intervenir et éviter que les joueurs du Real n'en viennent aux mains avec ce supporter. Le capitaine de Valence, lui, reste à discuter avec les supporters et leur demande de cesser les insultes.

Après cet épisode, Vinicius est calmé par Militao et Carlo Ancelotti sur le banc de touche. "Je ne veux plus jouer", lance le Brésilien désabusé par ce nouvel épisode d'insultes racistes. Le défenseur discute avec lui et le convainc de rester. Le speaker de Mestalla demande le calme aux tribunes et prévient qu'en cas de récidive, le match sera interrompu. "Valence est contre toute violence et insulte dans le football" affichent les écrans géants du stade alors que tout le public chante "Mono, mono, mono" (soit "singe" en espagnol).

Vinicius finit par être exclu

L'arbitre croit l'épisode terminé mais les esprits s'échauffent de nouveau après un très bel arrêt du gardien Mamardashvili sur coup franc. Une bagarre explose immédiatement, alors que Yunus Musah tente de conserver le ballon pour éviter que les joueurs d'Ancelotti ne reprennent le match rapidement. Valenciens et Madrilènes viennent se nasser les uns les autres et au milieu, Hugo Duro s'écharpe avec Vinicius.

L'attaquant valencien finira par écoper d'un carton jaune tandis que le Brésilien prendra lui un carton rouge pour l'avoir giflé, après une révision partielle de la VAR. Agacé d'être sanctionné mais pas son vis-à-vis, Vinicius cherche à régler ses comptes, bien que devant quitter le terrain. Il est retenu par Rüdiger, qui vient le calmer en compagnie de Lucas Vazquez. En quittant la pelouse de Mestalla, il fait le signe "2" avec ses doigts, pour chambrer Valence, devant toujours assurer son maintien et éviter la descente en D2.

"Il faut arrêter le match"

Après cette rencontre très tendue qui s'est soldée par une victoire 1-0 de Valencie, Dani Ceballos dénonce au micro de Movistar: "Ce n'est pas nouveau. On manque de respect à Vinicius dans tous les stades en Espagne. Vous devez le protéger. On ne peut pas continuer comme ça. Carlo Ancelotti a dû lui demander s'il voulait continuer à jouer."

Carlo Ancelotti s'est lui aussi indigné des insultes visant Vinicius et dénonce un problème plus global: "La Liga a un problème de RACISME, ils ne peuvent pas crier "singe" à Vinicius et si cela arrive LE MATCH DOIT ÊTRE ARRÊTÉ il n'y a pas d'autre moyen car l'image est mauvaise. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions que de lui proposer de sortir, tout le stade chantait "singe" (à Vinicius) et il faut qu'il y ait un protocole si ça se reproduit et il faut le signaler et arrêter le match."

Les différents incidents de la partie devraient être revus par la commission de discipline et anti-violence de la fédération espagnole, puisque des journalistes présent au stade signalent aussi des bagarres ayant éclaté dans les vestiaires. Au classement cette nouvelle défaite du Real Madrid coute cher, puisque l'Atlético de Madrid lui passe devant et relègue les hommes de Carlo Ancelotti à la troisième place.