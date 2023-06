Mercato: Benzema devrait rester au Real, selon la presse madrilène

A en croire les informations du journal Marca, Karim Benzema aurait décidé de continuer au Real Madrid la saison prochaine malgré une offre XXL de l'Arabie saoudite.

"Benzema se queda". Voilà la Une du site Marca ce jeudi soir. Autrement dit, "Benzema reste". Courtisé par l’Arabie saoudite, le Français aurait finalement décidé de poursuivre son aventure au Real débutée en 2009. En fin de contrat à l’issue de cette saison, il devrait rempiler jusqu’en juin 2024.

L’attaquant de 35 ans et les dirigeants madrilènes auraient donc trouvé un accord pour prolonger son bail, sans doute en activant la fameuse "clause Ballon d'or" propre au club de la capitale espagnole. Comme expliqué par RMC Sport, Benzema a pourtant reçu une offre très alléchante venant des Saoudiens, qui rêvent d’en faire une des têtes d’affiche de leur championnat.

Il voudrait réaliser une dernière grande saison au Real

Dernièrement, des émissaires saoudiens se sont même rendus jusqu’à Madrid afin de rencontrer l’ancien Lyonnais et le convaincre d’accepter le projet. La presse étrangère a parlé d’un possible salaire de 200 millions d’euros sur deux ans pour celui qui totalise cette saison 30 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues avec le Real. D’après Marca, Benzema serait très reconnaissant de l’intérêt que lui porte l’Arabie saoudite, "mais le joueur veut quitter Madrid par la grande porte".

"Benzema se sent d'ailleurs encore très fort pour réaliser une grande saison, qui pourrait être sa dernière", écrit le journal, qui précise que le joueur pourrait rejoindre l’Arabie saoudite après l’exercice 2023-2024. En attendant, il aimerait donc retrouver son meilleur niveau chez lui, à Madrid, conscient que la saison en cours n’a pas été la plus aboutie sur un plan personnel et collectif.

Questionné sur son avenir ce jeudi lors d'une cérémonie organisée par Marca, il a assuré que "ceux qui parlent le font sur Internet, et la réalité, ce n'est pas Internet". "Pourquoi devrais-je parler de mon avenir ? Je suis à Madrid", a-t-il clamé.