Mercato: entre Chelsea et le Barça, Koundé absent de la liste de Séville pour la suite de la pré-saison

Le FC Séville a communiqué ce jeudi la liste de joueurs retenus pour disputer la suite de la pré-saison au Portugal. 31 joueurs y figurent mais pas l'international français Jules Koundé, toujours en pourparlers avec Chelsea.

C'est à n'en pas douter un signe annonciateur de plus pour Jules Koundé. Sur le départ de Séville, l'international français (11 sélections) n'a pas été retenu par son entraîneur, Julen Lopetegui, dans la liste des joueurs qui vont entamer la deuxième étape de la pré-saison au Portugal ces prochains jours. 31 joueurs y figurent mais pas le défenseur central, donc.

Absent pour la suite de la pré-saison avec Séville, vers un transfert imminent pour Koundé

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, cette décision de garder à l'écart Koundé a été prise en interne alors que celui-ci négocie encore avec des clubs et qu'une vente pourrait intervenir cette semaine. Chelsea figure parmi les principaux intéressés et semble tenir la corde pour s'attacher les services du joueur de 23 ans. Le club londonien proposerait 65 millions d’euros à Séville et un salaire annuel de 12 millions d’euros au Français.

Mais le Barça est récemment entré dans la danse et espère un coup de pouce de Koundé afin de l'attirer en Catalogne. Car la surface financière du club culé est limitée et le board catalan ne pourra pas s'aligner sur l'offre transmise par les Blues. Seule la volonté forte de l'ancien bordelais de rejoindre le géant espagnol pourra permettre un mouvement vers Barcelone.