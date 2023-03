Mercato: la clause qui freine les envies de signature de Gündogan au Barça

Toujours sous la contrainte du fair-play financier et au coeur d'affaires extra-sportives, le FC Barcelone a peu de marge de manoeuvre pour recruter. Le club catalan devoir être fin tacticien sur le marché des transferts, au risque que cela freine certains joueurs, dont Ilkay Gündogan.

Tous les feux sont au vert pour le FC Barcelone en championnat. Le club catalan qui bénéficie d'une aura exceptionnelle fait rêver plus d'un joueur. Mais un problème demeure: les caisses sont vides et l'ombre du fair-play financier plane au-dessus du Camp Nou. Cela s'ajoute aux problèmes extra-sportifs liés à l'affaire Negreira et aux soupçons de corruption qui pourrait mener le club - et surtout ses anciens dirigeants - en justice.

Actuellement en discussion avec le défenseur central de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez, et le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gündogan, le Barça espère se renforcer à coût réduit cet été. Mais les Blaugrana ont déjà du mal à gérer leur effectif actuel. Il existe notamment un imbroglio autour du jeune international espagnol, Gavi. Formé à La Masia, il n'est pas sûr de conserver son statut professionnel.

Gündogan recruté mais prêté dans la foulée?

En fin de contrat à Manchester City cet été, Ilkay Gündogan ne semble pas insensible aux charmes de l'équipe de Xavi. Mais là aussi, tout n'est pas réglé, comme le raconte Sport. Car le FCB aimerait inclure une clause dans le contrat, stipulant que le milieu de terrain allemand accepte d'être prêté si sa nouvelle équipe n'a pas les moyens de l'inscrire auprès de la Liga. Les Catalans lui proposeraient un contrat de deux ans avec un prêt d'une saison s'ils ne parvenaient pas à l'intégrer à leur effectif. Cette idée déplairait fortement au principal intéressé.

Pendant ce temps outre-Manche, si l'on a bien compris que l'ancien joueur du Borussia Dortmund préférait partir après huit saisons avec les Skyblues, on tente tout de même un dernier coup de poker. Le champion en titre de Premier League a proposé une prolongation de contrat d'un an... sans grand succès. L'expérimenté joueur de 32 ans pourrait atteindre les 300 matchs avec Manchester City d'ici la fin de saison (290 matchs au compteur actuellement).