Mercato: le Barça de plus en plus inquiet pour la prolongation de Dembélé

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est toujours aussi incertain. Si les Catalans souhaitent prolonger leur attaquant, les dirigeants seraient de plus en plus inquiets sur ce dossier, surtout à cause de l’agent du joueur qui inciterait son poulain à partir selon Mundo Deportivo.

Victime de pépins physiques réguliers depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé (24 ans) a toujours la confiance des dirigeants. C’est la raison pour laquelle la situation contractuelle de l’attaquant est au cœur des préoccupations. Libre de tout contrat à la fin de la saison, les Catalans s’activent depuis des semaines pour prolonger le Français, mais rien n’est simple dans ce dossier.

>> Les infos mercato EN DIRECT

D’après Mundo Deportivo, l’inquiétude serait de mise dans les rangs de Barcelone puisque l’agent du joueur, Moussa Sissoko, inciterait son client à partir dans un autre grand club avec un salaire revu à la hausse. Le média espagnol indique aussi que la volonté première du joueur serait toutefois de rester en Catalogne.

Présent dans le groupe pour affronter ce mardi Benfica en Ligue des champions (à 21h), l’ancien Rennais aurait vu le président Laporta, son entraîneur Xavi et Dani Alves tenter de le convaincre de prolonger son contrat.

Xavi: "Il peut être le meilleur du monde"

Si l’avenir de l’attaquant reste incertain, ce dernier a la confiance de son entraîneur, Xavi, qui en conférence de presse il y a quelques jours avait multiplié les éloges pour son joueur: "Dembélé, à sa position, avec du travail, il peut être le meilleur du monde. Je n’ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial".

Le remplaçant de Ronald Koeman avait même abordé le cas de la prolongation de celui qu’il semble beaucoup estimer: "Tout va dépendre de sa mentalité, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l’aider, mais il n’y a aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous c’est clair".

Les prochaines semaines seront décisives, d’autant qu’à partir du 1er janvier le joueur sera libre de négocier, et de signer en vue de l'été 2022, avec n’importe quel club.