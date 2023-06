Mercato: le Real Madrid s’offre Bellingham, quelles conséquences pour Tchouameni et Camavinga ?

Le Real Madrid a officialisé ce mercredi l’arrivée pour plus de 100 millions d’euros de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. L’international anglais (19 ans, 24 sélections) vient renforcer le milieu de terrain merengue, où il sera en concurrence avec les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. De là à craindre un déclassement de ces derniers ?

Le plan, en trois étapes bien distinctes, a été parfaitement exécuté. Conscient de devoir assurer l’avenir, de plus en plus incertain dans l’entrejeu avec le départ de Casemiro à Manchester United l’été dernier ainsi que le vieillissement de Luka Modric (37 ans) et Toni Kroos (33 ans), le Real Madrid a minutieusement avancé ses pions sur le marché des transferts.

Été 2021 ? Eduardo Camavinga est arraché au Stade Rennais contre un chèque de 35 millions d’euros. Été 2022 ? Aurélien Tchouaémni imite son compatriote et débarque pour 80 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco. Été 2023 ? Le dernier étage de la fusée est ajouté avec l’arrivée de Jude Bellingham, officialisée ce mercredi.

Une concurrence féroce

L’international anglais de 19 ans (24 sélections) s’est engagé avec le club merengue dans le cadre d’un transfert à 103 millions d’euros hors bonus. Après avoir explosé avec le Borussia Dortmund, l’ancien de Birmingham vient poursuivre une transition déjà bien entamée par le Real. "Il semble que la transition doive commencer la saison prochaine, mais elle a déjà commencé, rappelait d’ailleurs Carlo Ancelotti à la fin du mois de mai. Les jeunes vont avoir plus d'importance. La transition s'arrêtera le jour où Modric, Benzema, Nacho ou encore Carvajal cesseront de jouer pour cette équipe."

Benzema a bel et bien fait ses adieux à la Maison Blanche. Mais Luka Modric, lui, est toujours là. Tout comme Toni Kroos. Si les deux joueurs, hommes forts de tous les succès récents du Real Madrid (quatre Ligue des champions entre 2016 et 2022), sont plus près de la fin que du début, ils sont le symbole de la forte concurrence dans l’entrejeu merengue. Entre Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Federico Valverde et désormais Bellingham, le Real Madrid dispose de six milieux de terrain de haut niveau.

Troisième plus gros achat de l’histoire du Real Madrid, Bellingham débarque avec un certain statut et difficile de l’imaginer sur le banc à la reprise de la saison. Même si l’Anglais a été mis en garde par Kroos, qui a profité de sa signature pour glisser un gros tacle à Eden Hazard dans son podcast ("Nous avions aussi eu quelqu’un qui est venu pour énormément d’argent et a pratiquement rien fait à part se reposer"), la somme investie sur son profil - et ses grosses performances au Borussia Dortmund - vont à coup sûr bousculer l’ordre établi.

Tchouaméni, milieu de terrain le moins utilisé en 2022-2023

Dans ce contexte, il serait légitime de s’inquiéter pour le temps de jeu des deux Français de la bande. Avec 2.840 minutes toutes compétitions confondues, Tchouaméni est celui qui a passé le moins sur le rectangle vert lors de l'exercice 2022-2023. Modric (3.162 minutes), Kroos (3.813 minutes), Valverde (4.402 minutes) et Camavinga (3.577 minutes) ont tous joué plus que l'ancien Monégasque. Même si l’international français a été embêté par un problème musculaire au début de l’année civile (six matchs manqués en janvier-février) et qu’il est loin d’avoir ciré le banc (50 rencontres jouées, 33 titularisations), cela donne une petite idée de la hiérarchie dans la tête de Carlo Ancelotti.

L’arrivée de Bellingham peut également inquiéter Camavinga. Si le joueur formé au Stade Rennais a plus joué que Tchouaméni cette saison, c’est en partie parce qu’il a été aligné à plusieurs reprises au poste de latéral gauche. Sur ses 39 titularisations, 16 l’ont été dans le couloir de la défense. Avec ce nouveau renfort dans l’entrejeu, le joueur de 20 ans peut donc craindre d’être encore reculé d’un cran à plusieurs reprises la saison prochaine. De quoi le frustrer encore un peu plus, lui qui n’a jamais caché sa préférence pour un poste dans l’entrejeu. "Il prend moins de plaisir qu’au milieu, où il touche beaucoup le ballon, alors qu’arrière gauche, il peut être frustré quand l’action se développe de l’autre côté", a d’ailleurs reconnu le sélectionneur Didier Deschamps dans les colonnes de L’Equipe il y a quelques semaines.

Un secteur de jeu surchargé... mais allégé dans les semaines à venir ?

Pour les deux Français, qui pourraient perdre gros en vue de l’Euro 2024 en cas de manque de temps de jeu en club, le mercato pourrait cependant être salvateur. Si leur secteur de jeu apparaît pour l’instant surchargé, il pourrait être allégé dans les semaines à venir. Kroos et Modric sont en effet tous les deux en fin de contrat au mois de juin et ne sont pas certains de prolonger leur aventure dans la capitale espagnole. Pour l’instant, le mystère plane autour de leurs intentions.

Modric, encore titulaire lors de la double confrontation face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, fait toujours l’objet d’une cour assidue de la part de l’Arabie saoudite. Selon Cope, le Ballon d’or 2018 pourrait se laisser tenter par le nouvel eldorado du foot mondial, qui préparerait une offre très alléchante pour l'ancien joueur de Tottenham. Pour l’heure, le Croate n’a toujours rien annoncé concernant son avenir. Mais, à 37 ans, le voir refermer sa formidable histoire avec le Real Madrid n’aurait rien de surprenant

Au sujet de son avenir, Kroos ne s’est pas montré plus loquace que son coéquipier croate. Alors que l’Allemand a même envisagé une possible retraite, comme il l‘avait confié après le sacre du Real au Mondial des clubs en début d’année, son avenir est toujours incertain. "Tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club: comment et quand ils communiquent. J'entretiens de bonnes relations avec le club depuis plusieurs années et cette question a déjà été discutée pendant un certain temps", s’est-il contenté d’indiquer au micro de Prime Video en avril. Depuis, rien n’a fuité concernant la suite de son aventure au Real. De quoi faire planer encore un peu plus d’incertitude sur le rôle de Camavinga et Tchouaméni à la reprise.