Mercato: le Real voudrait recruter Rüdiger gratuitement

S'il est devenu incontournable sous les ordres de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger n'a toujours pas prolongé son contrat à Chelsea. Selon la presse espagnole, le Real Madrid compte bien en profiter pour le recruter libre en fin de saison.

Antonio Rüdiger est peut-être le meilleur défenseur de Premier League en ce début de saison. C’est du moins ce que pense Rio Ferdinand, qui ne cesse de l’encenser chaque week-end sur la télévision britannique. "Lui et Ruben Dias (Manchester City) ont un niveau similaire, mais l’impact qu’il a sur son équipe est immense", a-t-il récemment confié. L’ancien capitaine des Red Devils n’est visiblement pas le seul à être bluffé par les performances du joueur de Chelsea. Selon les informations du journal espagnol ABC, le Real Madrid l’aurait placé tout en haut de sa short-list pour l’été prochain. Parce qu’il est devenu impressionnant sous les ordres de Thomas Tuchel et parce qu’il présente l’avantage d’être en fin de contrat à l’issue de la saison.

Le PSG et le Bayern à l'affût

Après avoir recruté David Alaba sans verser la moindre indemnité de transfert au Bayern Munich, les dirigeants madrilènes comptent bien refaire le même coup avec Antonio Rüdiger et Chelsea. Pour eux, l’international allemand (28 ans) a les qualités et le mental pour devenir le leader de la défense madrilène, qui a perdu l’été dernier Sergio Ramos et Raphaël Varane, partis à Paris et Manchester United. Sans eux, le Real a déjà encaissé dix buts lors des huit premières journées de Liga et présente seulement la 12e meilleure défense du championnat, loin derrière le FC Séville (3 buts) ou l’Atlético (6 buts) par exemple. Mais selon ABC, la concurrence s’annonce féroce dans ce dossier. Le Bayern et le PSG seraient également intéressés par Rüdiger, qui souhaite prendre le temps de la réflexion, conscient d’arriver à un tournant dans sa carrière.

Thomas Tuchel, lui, a fait savoir le mois dernier qu’il était plutôt serein concernant l’avenir de son compatriote : "J'espère qu’une solution sera trouvée. Il joue à un excellent niveau. Je le sens très calme et concentré. Je pense qu’il se sent bien à Chelsea. Il ressent le respect de ses coéquipiers, il sent l'importance qu'il a dans l'équipe. Il ressent aussi l’amour des supporters, il joue dans le meilleur championnat d’Europe et dans un grand club, donc il n’a pas beaucoup de raisons de changer de club. Donc je suis calme."