Messi: Barcelone sous le choc, seul Puyol réagit

L'officialisation par le FC Barcelone du départ de Lionel Messi a plongé la ville et le club de Barcelone dans un état de sidération. Seul Carles Puyol, capitaine emblématique, a trouvé les mots.

Un silence lourd et pesant, de ceux qui vous serrent la gorge quand la nouvelle est trop dure à avaler. Même s'il était officiellement sans club depuis le 30 juin, Messi continuerait à être un joueur du FC Barcelone, comme lors des 21 saisons précédentes, c'était écrit et rabaché par les autorités du club, élues justement pour ramener la Pulga a de meilleurs sentiments envers le club catalan. Sauf que ce jeudi 5 août, la direction du FC Barcelone a annoncé que Messi et le Barça, c'était fini.

Silence radio donc soit du côté des instances du club, soit chez les désormais anciens coéquipiers. Et comme souvent à Barcelone, la lumère est venue de Carles Puyol, capitaine emblématique du club et des premières années de Leo Messi sous le maillot Blaugrana. Un message en deux parties.

Journée difficile mais Allez Barça", a-t-il d'aobrd partagé sur Instagram, avec une photo de lui en capitaine.

Dans un deuxième temps, il a pris le temps de saluer Lionel Messi et de le remercier. Merci beaucoup pour tout #leo, nous ne pourrons jamais te remercier pour tout ce que tu nous as donné, je te souhaite le meilleur."

Le FC Barcelone a prévu une conférence de presse à 11h vendredi matin poiur s'exprimer sur le cas Messi.