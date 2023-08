Micros pendant l'échauffement, caméras dans les vestiaires... la Liga prépare de grosses nouveautés

La Liga annonce ce vendredi des changements dans sa couverture télévisuelle, après un vote des clubs. Cela pourrait notamment inclure la présence de micros au cours de l'échauffement ou bien dans les vestiaires pour capter les discours des entraîneurs.

La Liga poursuit sa mue. Après un changement de logo et de nom, la réalisation du championnat espagnol va encore évoluer cette saison. Dans un communiqué, il est indiqué qu'un conseil des clubs a voté ce vendredi matin en immense majorité (18 voix pour, une contre, deux abstentions) en faveur d'une amélioration du contenu télévisuel "permettant une répartition plus équitable et plus juste des ressources générées par la commercialisation des émissions télévisées".

130 millions d'euros à se répartir

Marca annonce que le Real Madrid est le seul réfractaire, jugeant la mesure illégale, alors que les clubs auraient 130 millions d'euros à se répartir en faveur de leur degré de collaboration, selon un système de points. Cela concerne des "mesures volontaires nouvelles et innovantes qui amélioreront l'expérience audiovisuelle". Le quotidien apprend qu'il pourrait notamment s'agir de diffusion de discours provenant de vestiaires ou bien de micros présents lors des échauffements ou pauses fraîcheur.

De son côté, la Liga évoque "des interviews avec le staff, des séquences d'avant-match dans les vestiaires et (le fait) d'impliquer davantage les joueurs dans un grand nombre de formats de diffusion différents". Les téléspectateurs vont aussi profiter d'un graphisme repensé, en référence au jeu vidéo EA Sports FC qui détient désormais le naming du championnat.

"Le niveau de collaboration sera mesuré par les taux d'audience de chaque club multipliés par l'audience moyenne générée"

"L'objectif ultime de ces mesures est d'encourager l'amélioration du produit audiovisuel de la Liga et de générer ainsi davantage de revenus, est-il expliqué. Le niveau de collaboration sera mesuré par les taux d'audience de chaque club multipliés par l'audience moyenne générée". La Liga avait déjà lancé en 2021 de nouvelles caméras lors des célébrations et entrées des joueurs, apportant au qualité cinématographique. Ces nouvelles mesures devraient être mises en place dès le début de la saison 2023-2024, vendredi prochain.