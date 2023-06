Liga: les fans ont voté, l'Atlético de Madrid va retrouver son ancien logo

Après un vote lancé par l'Atlético de Madrid concernant le logo du club, les socios ont décidé de revenir à l'ancienne version.

Les supporters de l'Atlético de Madrid ont eu gain de cause. Après avoir lancé une grande consultation à l'attention des socios pour que ces derniers choisissent leur préférence entre le logo actuel ou l'ancien, le résultat est sans appel. Plus de la moitié des 138.881 socios ont participé à ce sondage (56%) et le retour à l'ancien logo a été largement plébiscité (88.68% contre 11.32%).

"En réponse à ce vote majoritaire de nos membres, à partir du 1er juillet 2024, l'ancien écusson redeviendra l'écusson officiel de notre club. Il s'agit d'un processus complexe, massif et coûteux, mais dans lequel le conseil d'administration s'est engagé", explique le club dans un communiqué.

D'anciennes légendes du club s'étaient également mobilisées

L'Atlético affirme que des "mesures nécessaires" seront prises pour que l'ancien logo revienne sur "les supports physiques (stade, siège de l'Académie, signalétique), les environnements virtuels, les réseaux sociaux, les applis et le site web", ainsi que sur les maillots pour la saison 2024-2025.

Lorsque la consultation avait été lancée le 21 juin dernier, plusieurs anciennes légendes du club avaient manifesté leur souhait de revenir à l'ancien logo, à l'instar de Koke. L'ex-capitaine des Colchoneros avait publié une photo de lui en train d'embrasser le blason madrilène. Il a été suivi par Fernando Torres, José Maria Gimenez, David Villa, Tiago, Gabi, Saul Niguez, Juanfran, Raul Garcia, Mario Suarez, Paulo Futre, Kiko Narvaez, Tomas Ujfalusi, Fernando Correa ou Ruben Ayala, joueurs de toutes les époques, qui ont le plus souvent posté des photos d'eux sur les réseaux sociaux arborant l'ancien logo sur le maillot.