Osasuna-Real Madrid: "Va te faire f****, fils de p***", les insultes de Vinicius à l'arbitre

Artisan de la victoire étriquée de son équipe le Real Madrid à Osasuna (2-0), Vinicius s'est également illustré dans un registre un peu moins glamour. A savoir des insultes envers l'arbitre, clairement captées par les caméras.

Sont-ce les insultes injustifiables prononcées à son encontre avant le coup d’envoi de la rencontre qui l’ont mis dans cet état? Toujours est-il que le Brésilien Vinicius est apparu très nerveux sur le terrain samedi, lors de la victoire de son équipe contre Osasuna (2-0).

Il faut dire qu’en plus d’avoir pris des coups, l’attaquant du Real Madrid a longtemps buté face à l’impeccable gardien navarrais Sergio Herrera, ne trouvant la faille qu’à la 78e minute, en délivrant un bon ballon pour Fede Valverde sur l’ouverture du score. Mais rien qui ne puisse justifier des insultes d’une telle violence envers un arbitre.

Pas loin de marquer son but

Et pourtant, l’attaquant madrilène a franchi une ligne qu’il ne devait pas dépasser. Peu après la demi-heure de jeu, alors qu’il reprochait à M. Montero de ne pas avoir sifflé une faute contre Osasuna, Vinicius, voyant qu’il n’obtiendrait pas gain de cause, s’est tourné vers l’official et lui a déclaré: "Va te faire foutre, fils de p***." Des propos captés par les caméras.

L’arbitre de la rencontre a feint de ne pas comprendre ce qui lui était dit, mais il a sans doute compris et pourrait consigner cela dans un rapport. En tout cas, les protestations de Vinicius se sont révélées vaines car l’arbitre a ordonné la poursuite du jeu.

Un tout petit Real Madrid, timoré en première période, a souffert pour l'emporter face à une équipe séduisante. Les changements de Carlo Ancelotti ont été gagnants. L'entrée en jeu du jeune Alvaro Rodriguez a dynamité la fin de match des Madrilènes. La pépite du Real a d'ailleurs bien failli offrir une passe décisive à Vinicius, auteur par ailleurs d'un excellent match, mais le but du Brésilien a été annulé pour une position illicite (88e). Le jeune joueur de 18 ans ne s'est pas démonté pour autant, interceptant un ballon à la 92e pour lancer Marco Asensio et signer sa première passe décisive en championnat avec l'équipe première.